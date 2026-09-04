Com 364 agências, Unicred reforça presença em 300 municípios brasileiros durante Expointer

Eleito em abril deste ano, o novo CEO da Unicred do Brasil, Daniel Martin Ely, visitou a Casa do Jornal do Comércio, na Expointer, em Esteio. O dirigente destacou a presença da instituição em 24 estados e em mais de 300 municípios brasileiros. "A Unicred tem a proximidade com o cooperado e quem participa do cooperativismo não sai mais. Não abrimos mão do contato com os nossos cooperativados", comenta.

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O dirigente destaca que a operação da Unicred reúne hoje mais de R$ 36 bilhões em ativos e R$ 19 bilhões em carteira de crédito, além de contar com mais de 364 agências e uma base superior a 401 mil cooperados, com foco no ecossistema da saúde. Ely, que estava acompanhado de Glaucia Rodrigues, gerente de marketing da Unicred Geração, e de Marcelo Hoffmeister, superintendente de Negócios da Unicred Brasil, foi recebido por Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio, e pelo diretor Comercial e Marketing do JC, Guilherme Bunse.

A eleição de Daniel Martin Ely como CEO foi realizada em abril deste ano. Com mais de 30 anos de trajetória nos setores financeiro e industrial, Ely construiu sua carreira em posições de liderança ligadas à estratégia, negócios, gestão de pessoas e inovação, com passagens pela Randoncorp como vice-presidente executivo e pela Rands, braço financeiro do grupo, como COO, além de ter ocupado, em momentos distintos, função como head de transformação.

Ely esteve envolvido em iniciativas como Randon Ventures, Instituto Hélice e Sistema Fiergs, tendo ainda liderado por cinco anos operações na Argentina e nos Estados Unidos, com atuação em projetos ligados à inovação, conexão entre empresas e desenvolvimento de lideranças.

A transição na gestão de Vladimir Duarte foi estruturada por muitos meses para manter o andamento das iniciativas já estabelecidas. Nesta posição, Ely diz chegar com o compromisso de dar sequência ao que já vem sendo desenvolvido, em conexão com as transformações do mercado e com o papel da instituição junto às suas cooperativas e aos seus cooperados. "A Unicred possui um modelo de negócio consistente e um propósito muito claro. Meu compromisso será ajudar a preparar a instituição para o futuro, para toda transformação, garantindo sempre o cooperado no centro da decisão", acrescenta Ely.

