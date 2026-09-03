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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 17:46

Ministros do governo federal visitam 49ª Expointer

André de Paula conversou com o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, na Expointer

André de Paula conversou com o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, na Expointer

Emerson Foguinho/Sistema Farsul/JC
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Os ministros do governo federal, André de Paula, da Agricultura, e Fernanda Machiaveli, do Desenvolvimento Agrário, estiveram na 49ª Expointer nesta quinta-feira (3). Houve agendas na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), na Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag) e na Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).
Os ministros do governo federal, André de Paula, da Agricultura, e Fernanda Machiaveli, do Desenvolvimento Agrário, estiveram na 49ª Expointer nesta quinta-feira (3). Houve agendas na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), na Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag) e na Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).
O ministro da Agricultura chegou a comentar a questão do embargo da carne brasileira à União Europeia. Ele afirmou que o governo federal deverá publicar uma nota oficial relacionada ao assunto
LEIA TAMBÉM: Vendas fracas de máquinas marcam reta final de uma Expointer em marcha lenta

Na presença do ministro, a Embrapa promoveu a apresentação de seu novo portfólio de tecnologias. A programação reuniu o ministro e representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e da Superintendência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul.

No estande da Embrapa, a diretoria de Pesquisa, juntamente com equipes de pesquisadores e técnicos, conduziu uma detalhada exposição das soluções agropecuárias recém-lançadas, além de apresentar tecnologias já consolidadas no mercado.

A apresentação técnica destacou pesquisas focadas no aumento da produtividade, sustentabilidade no campo e agregação de valor às cadeias produtivas. Durante a visita, os participantes puderam conhecer em detalhes as especificações e o potencial de aplicação de cada inovação desenvolvida pelos centros de pesquisa da estatal.

Além das explanações técnicas, o roteiro incluiu uma sessão de degustação de produtos desenvolvidos a partir de tecnologias sustentáveis da Embrapa, evidenciando o impacto direto da pesquisa científica na qualidade e no valor agregado dos alimentos.

Na sequência das atividades abertas no estande, as equipes realizaram uma reunião de alinhamento estratégico. O encontro serviu para ajustar diretrizes operacionais e reforçar o compromisso das instituições envolvidas com o apoio contínuo ao produtor rural gaúcho e brasileiro.

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