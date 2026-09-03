Ministros do governo federal visitam 49ª Expointer

Na presença do ministro, a Embrapa promoveu a apresentação de seu novo portfólio de tecnologias. A programação reuniu o ministro e representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e da Superintendência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul.
No estande da Embrapa, a diretoria de Pesquisa, juntamente com equipes de pesquisadores e técnicos, conduziu uma detalhada exposição das soluções agropecuárias recém-lançadas, além de apresentar tecnologias já consolidadas no mercado.
A apresentação técnica destacou pesquisas focadas no aumento da produtividade, sustentabilidade no campo e agregação de valor às cadeias produtivas. Durante a visita, os participantes puderam conhecer em detalhes as especificações e o potencial de aplicação de cada inovação desenvolvida pelos centros de pesquisa da estatal.
Além das explanações técnicas, o roteiro incluiu uma sessão de degustação de produtos desenvolvidos a partir de tecnologias sustentáveis da Embrapa, evidenciando o impacto direto da pesquisa científica na qualidade e no valor agregado dos alimentos.
Na sequência das atividades abertas no estande, as equipes realizaram uma reunião de alinhamento estratégico. O encontro serviu para ajustar diretrizes operacionais e reforçar o compromisso das instituições envolvidas com o apoio contínuo ao produtor rural gaúcho e brasileiro.