Agricultores de cinco municípios recebem sementes ecológicas do Banrisul

O programa Sementes do Banrisul realizou a entrega de sementes ecológicas para agricultores gaúchos. A iniciativa que vai beneficiar cerca de 636 famílias de cinco municípios do Rio Grande do Sul foi realizada nesta quinta-feira (3) no estande de agronegócios do Banrisul, na Expointer, em Esteio. A solenidade contou com a presença do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, e de representantes dos municípios de Charrua, Humaitá, Pinhal Grande, Tapera e São Francisco de Paula que receberam as sementes da empresa Bionatur, de Candiota.
Foram entregues 1,2 milhão de sementes gratuitas pelo banco. Os sete projetos abrangem agricultores familiares, um grupo de mulheres rurais, famílias atendidas por ações sociais e escolas. O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, disse que o projeto criado em 2008 tem a proposta de cuidar das coisas da nossa terra. "É um programa que busca distribuir sementes para projetos que possibilitam que a população possa produzir alimentos com qualidade", destaca.
A superintendente executiva da unidade de Agronegócio do Banrisul, Mônica Graciano, destaca que o banco faz um elo entre quem produz de forma agroecológica e quem deseja ter na sua horta alimentos de qualidade e diversificados. "O legal do projeto criado em 2008 é que muitas vezes a iniciativa dá acesso a sementes de plantas que as pessoas não conhecem. São hortaliças diferenciadas", destaca.
Conforme Mônica, o programa do banco percorre diversas regiões do Estado distribuindo sementes crioulas. O programa Sementes tem por objetivo orientar estilos de agricultura de base ecológica e estratégias de desenvolvimento rural sustentável, ao estimular a produção de alimentos de base agroecológica e orgânica por meio da distribuição de sementes agroecológicas de diversas espécies, incluindo hortaliças, plantas ornamentais, forrageiras e grãos.
Responsável pelo Programa Sementes Banrisul, Daniela Freitas Santos, disse que a ação auxilia na geração de renda e melhoria na qualidade de vida das comunidades locais. "A iniciativa garante a segurança e soberania alimentar ao distribuir sementes agroecológicas de diversas espécies a agricultores, escolas, indígenas e quilombolas", comenta.