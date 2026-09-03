Rands assume consórcio da Kuhn para máquinas agrícolas

A Rands, vertical de soluções financeiras e serviços da Randoncorp, passa a administrar uma operação de consórcios para a Kuhn do Brasil. A empresa tem em seu portfólio equipamentos para preparo do solo, plantio, pulverização, adubação, manejo de pastagens, fenação, pecuária e agricultura de precisão. A parceria foi oficializada na quarta-feira (2), durante a Expointer, em Esteio, e amplia a atuação da Rands no financiamento de bens ligados ao agronegócio.
Pelo acordo, a administradora ficará responsável pela Kuhn Consórcio, em uma operação de marca própria, modelo conhecido como white label. Na prática, o produtor poderá contratar, por meio da marca da fabricante, cotas destinadas à aquisição de máquinas e implementos agrícolas da empresa.
A iniciativa acrescenta uma alternativa para a compra planejada de equipamentos em um momento de maior cautela nos investimentos no campo, marcado por juros elevados e restrições de crédito para parte dos produtores. Diferentemente de um financiamento, o consórcio não prevê juros, embora tenha custos como taxa de administração, e a disponibilidade do recurso depende de contemplação por sorteio ou lance.
Segundo o diretor executivo da Rands, Luis Felipe Szmidtke, o acordo faz parte da estratégia de ampliar a presença da empresa em segmentos relevantes da economia. E o agronegócio tem papel decisivo no desenvolvimento do País, avalia.
Para a Kuhn, a criação do consórcio próprio amplia as opções oferecidas aos clientes para renovação ou expansão da frota. O CEO da companhia no Brasil, Nicolas Guillou, destaca que a volatilidade do mercado exige maior planejamento dos investimentos. Segundo ele, a modalidade permite ao produtor programar a aquisição de equipamentos com maior previsibilidade financeira.