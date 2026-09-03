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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:09

Para secretário de Comunicação, Expointer é cenário para futuro do agro

Secretário estadual de Comunicação do RS, Caio Tomazeli participou de almoço na Casa JC na Expointer

Secretário estadual de Comunicação do RS, Caio Tomazeli participou de almoço na Casa JC na Expointer

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O secretário estadual de Comunicação do Rio Grande do Sul, Caio Tomazeli, enxerga na Expointer, um cenário para debater o futuro do agronegócio. Diante de adversidades como o endividamento dos produtores rurais, a alta taxa de juros e desafios climáticos sucessivos, ele acredita que será possível traçar soluções para o campo ao longo da feira, o que poderá alavancar a economia gaúcha. O secretário avaliou o cenário durante almoço realizado na Casa JC na Expointer nesta quarta-feira, 2 de setembro. 
O secretário estadual de Comunicação do Rio Grande do Sul, Caio Tomazeli, enxerga na Expointer, um cenário para debater o futuro do agronegócio. Diante de adversidades como o endividamento dos produtores rurais, a alta taxa de juros e desafios climáticos sucessivos, ele acredita que será possível traçar soluções para o campo ao longo da feira, o que poderá alavancar a economia gaúcha. O secretário avaliou o cenário durante almoço realizado na Casa JC na Expointer nesta quarta-feira, 2 de setembro. 
"A Expointer é o momento em que o agronegócio se reúne. Mas não só ele, toda a economia do Rio Grande do Sul passa por aqui. E o agro se destaca como um hub de atividades, todo um ecossistema que se comunica com a economia estadual e que passa por um momento de transição que perspassa questões tecnológicas, de sustentabilidade financeira, econômicas, de meio ambiente e a própria questão climática. E a feira é o grande palco dessa discussão. Muito provavelmente surgirão aqui novas estratégias e sínteses sobre o futuro do agronegócio no Rio Grande do Sul. Teremos uma grande Expointer, com expectativa de muita repercussão nesses sentidos e na atividade econômica diretamente ligada à feira, que é uma das principais no ramo no Brasil e na América Latina", pontuou Tomazeli.

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