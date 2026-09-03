Para secretário de Comunicação, Expointer é cenário para futuro do agro

O secretário estadual de Comunicação do Rio Grande do Sul, Caio Tomazeli, enxerga na Expointer, um cenário para debater o futuro do agronegócio. Diante de adversidades como o endividamento dos produtores rurais, a alta taxa de juros e desafios climáticos sucessivos, ele acredita que será possível traçar soluções para o campo ao longo da feira, o que poderá alavancar a economia gaúcha. O secretário avaliou o cenário durante almoço realizado na Casa JC na Expointer nesta quarta-feira, 2 de setembro.
O secretário estadual de Comunicação do Rio Grande do Sul, Caio Tomazeli, enxerga na Expointer, um cenário para debater o futuro do agronegócio. Diante de adversidades como o endividamento dos produtores rurais, a alta taxa de juros e desafios climáticos sucessivos, ele acredita que será possível traçar soluções para o campo ao longo da feira, o que poderá alavancar a economia gaúcha. O secretário avaliou o cenário durante almoço realizado na Casa JC na Expointer nesta quarta-feira, 2 de setembro.
"A Expointer é o momento em que o agronegócio se reúne. Mas não só ele, toda a economia do Rio Grande do Sul passa por aqui. E o agro se destaca como um hub de atividades, todo um ecossistema que se comunica com a economia estadual e que passa por um momento de transição que perspassa questões tecnológicas, de sustentabilidade financeira, econômicas, de meio ambiente e a própria questão climática. E a feira é o grande palco dessa discussão. Muito provavelmente surgirão aqui novas estratégias e sínteses sobre o futuro do agronegócio no Rio Grande do Sul. Teremos uma grande Expointer, com expectativa de muita repercussão nesses sentidos e na atividade econômica diretamente ligada à feira, que é uma das principais no ramo no Brasil e na América Latina", pontuou Tomazeli.