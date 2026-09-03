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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 10:03

Marcelo Maranata visita Casa JC na Expointer

Maranata diz que seu pouco tempo de propaganda na TV é um desafio

Maranata diz que seu pouco tempo de propaganda na TV é um desafio

TÂNIA MEINERZ/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Durante sua passagem pela Expointer, o candidato a governador do Rio Grande do Sul e empresário Marcelo Maranata (PSDB) esteve na Casa do Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. No encontro, ele destacou a relevância do veículo de comunicação para a divulgação de suas ideias, já que também é empreendedor, e para a aproximação com os eleitores do Rio Grande do Sul.
Durante sua passagem pela Expointer, o candidato a governador do Rio Grande do Sul e empresário Marcelo Maranata (PSDB) esteve na Casa do Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. No encontro, ele destacou a relevância do veículo de comunicação para a divulgação de suas ideias, já que também é empreendedor, e para a aproximação com os eleitores do Rio Grande do Sul.
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Ao avaliar as estratégias para o cenário eleitoral, Maranata ressaltou o papel histórico da imprensa gaúcha na formação de opinião entre os diferentes setores produtivos. "O Jornal do Comércio é uma ferramenta importante para me ajudar a ser conhecido por todo o Rio Grande do Sul, principalmente aqui na Expointer, onde o jornal é o veículo utilizado pelo agricultor, pelo economista e pelo comerciante", afirmou.

Com trajetória ligada ao setor do varejo, o candidato relembrou sua relação pessoal com o jornal, revelando que já atuou inclusive na entrega dos exemplares no início de sua vida profissional. Ele também elogiou o momento de expansão e inovação do veículo, citando iniciativas como a presença no parque tecnológico Tecnopuc e a gestão arrojada da empresa.

Colocando-se como o único prefeito na disputa e destacando seu perfil gestor, Maranata abordou os desafios da campanha diante do tempo de propaganda em rádio e televisão. Segundo ele, a limitação de tempo do horário eleitoral é compensada pela presença direta nas comunidades gaúchas.

"São 35 segundos de televisão, mas com uma disposição enorme de rodar o Estado. Já são mais de 40 mil quilômetros conversando com o povo gaúcho, indo a todos os debates, painéis e enquetes. É assim que o público vai me conhecer", declarou.
Candidato foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero | TÂNIA MEINERZ/JC
Candidato foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero TÂNIA MEINERZ/JC

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