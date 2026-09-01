Gabriel Souza diz estar otimista com campanha e prevê avanços nas pesquisas

O vice-governador e candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, visitou nesta terça-feira a Casa do Jornal do Comércio, na Expointer, em Esteio. Em entrevista, afirmou estar otimista com a disputa eleitoral e apostou no início do horário eleitoral gratuito para ampliar o conhecimento sobre sua candidatura e fazer crescer as intenções de voto.

Gabriel defendeu que sua candidatura não representa uma simples continuidade da atual gestão, mas uma “evolução” do projeto iniciado pelo governador Eduardo Leite.

“Não se trata de uma terceira edição do governo Eduardo Leite, mas da primeira edição de um novo projeto, sob a minha liderança e a de Ernani Polo”, afirmou. Segundo ele, a intenção é preservar conquistas do atual governo, mas avançar em novas frentes.

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Entre as prioridades de mandato, o candidato citou a saúde, com a promessa de zerar as filas do SUS, a ampliação do ensino em tempo integral e a expansão da educação técnica. Na área educacional, afirmou que pretende criar 80 mil vagas de ensino técnico em parceria com o Sistema S, permitindo aos jovens uma formação escolar combinada com qualificação profissional.

No agronegócio, Gabriel destacou a necessidade de aumentar a proteção das lavouras diante das estiagens, para enfrentar o endividamento dos produtores, defendeu a renegociação do passivo acumulado e medidas de prevenção a novos prejuízos provocados por eventos climáticos. Entre as propostas está a prorrogação do Funrigs (Fundo do Plano Rio Grande), para direcionar recursos a projetos de irrigação e energia no campo.

O candidato também comentou sobre as pesquisas eleitorais, nas quais aparece atrás de outros nomes. Gabriel Souza atribuiu parte do desempenho ao desconhecimento de sua candidatura e afirmou que o cenário deve mudar com a exposição na propaganda eleitoral. Segundo ele, levantamento da Quaest aponta que 72% dos gaúchos ainda não o conhecem. O candidato destacou ainda que sua intenção de voto teria passado de 6% para 9% no levantamento e afirmou que outras pesquisas já apontaram 19%.

“À medida que nossa visibilidade aumentar, a intenção de voto crescerá proporcionalmente”, disse o candidato que afirmou estar convicto de que conseguirá avançar na disputa e garantir uma vaga no segundo turno.