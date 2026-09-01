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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:14

Câmara Italiana amplia articulação internacional para aproximar empresas gaúchas de novos mercados

Empresas gaúchas se conectam a novos mercados com apoio de câmaras de comércio

Empresas gaúchas se conectam a novos mercados com apoio de câmaras de comércio

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter

O diretor-executivo da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, Filippe Mariani, visitou nesta terça-feira (1º) a Casa do Jornal do Comércio, na Expointer 2026, e destacou as ações da entidade para fortalecer a integração do setor empresarial gaúcho com outros países.

Entre as iniciativas está o projeto “Interconexões”, realizado neste mês em parceria com a Câmara Alemã e a Amcham, que reuniu cerca de 150 empresários. A proposta foi aproximar diferentes câmaras de comércio, incluindo representações do Paraguai, para ampliar a visibilidade das empresas e criar oportunidades de negócios.

Mariani também destacou o “Colazione em Câmara”, lançado em junho. O formato reúne grupos de oito a dez associados em encontros informais, voltados à troca de experiências e ao networking entre empresários de diferentes setores e portes.

Segundo o executivo, a integração entre as entidades é estratégica para o desenvolvimento econômico do Estado. A intenção é manter os encontros com periodicidade, possivelmente semestral, e ampliar o uso da sede da Câmara como espaço para reuniões de associados de fora de Porto Alegre.

O diretor-executivo da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, Filippe Mariani, visitou nesta terça-feira (1º) a Casa do Jornal do Comércio, na Expointer 2026, e destacou as ações da entidade para fortalecer a integração do setor empresarial gaúcho com outros países.

Entre as iniciativas está o projeto “Interconexões”, realizado neste mês em parceria com a Câmara Alemã e a Amcham, que reuniu cerca de 150 empresários. A proposta foi aproximar diferentes câmaras de comércio, incluindo representações do Paraguai, para ampliar a visibilidade das empresas e criar oportunidades de negócios.

Mariani também destacou o “Colazione em Câmara”, lançado em junho. O formato reúne grupos de oito a dez associados em encontros informais, voltados à troca de experiências e ao networking entre empresários de diferentes setores e portes.

Segundo o executivo, a integração entre as entidades é estratégica para o desenvolvimento econômico do Estado. A intenção é manter os encontros com periodicidade, possivelmente semestral, e ampliar o uso da sede da Câmara como espaço para reuniões de associados de fora de Porto Alegre.

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