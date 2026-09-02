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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 18:40

Be8 fornecerá biocombustíveis para ônibus de Porto Alegre

Presidente da Be8, Erasmo Battistella, participou de almoço na Casa JC na Expointer nesta quarta-feira

Presidente da Be8, Erasmo Battistella, participou de almoço na Casa JC na Expointer nesta quarta-feira

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Maior fabricante de biocombustíveis do Brasil, a Be8, de Passo Fundo, assina nesta quarta-feira (2) um contrato com a prefeitura de Porto Alegre para abastecer a frota de ônibus da Capital. Em um primeiro momento, será realizado um teste a partir do patenteado Be8 Bevant, que pode substituir integralmente o diesel convencional sem a necessidade de adaptação em motores e reduzindo as emissões de CO2 em 99%. 
Maior fabricante de biocombustíveis do Brasil, a Be8, de Passo Fundo, assina nesta quarta-feira (2) um contrato com a prefeitura de Porto Alegre para abastecer a frota de ônibus da Capital. Em um primeiro momento, será realizado um teste a partir do patenteado Be8 Bevant, que pode substituir integralmente o diesel convencional sem a necessidade de adaptação em motores e reduzindo as emissões de CO2 em 99%. 
"É uma assinatura muito importante porque faz quase um ano que nós estamos dialogando com a prefeitura de Porto Alegre, apresentando o produto e passando toda por uma análise técnica. Já começamos hoje a utilizar o produto Be8 Bevant aqui e acreditamos que é uma excelente solução para a descarbonização do transporte público da Capital. Esse passo é simbólico porque mostra que Porto Alegre está conectada ao uso de um biocombustível produzido no estado com tecnologia e matéria-prima gaúcha", destacou o presidente da Be8, Erasmo Battistella, durante almoço realizado na Casa JC na Expointer.  

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