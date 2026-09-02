Galloway retorna à Expointer após 19 anos com foco em genética e carne

Ana Esteves, especial para o JC

Depois de 19 anos afastada da Expointer, a raça Galloway voltou à feira com animais de diferentes criadores e uma nova perspectiva de expansão. Além de marcar a retomada da participação da raça, a presença na feira também serviu para apresentar o potencial da genética para a pecuária de corte brasileira. O destaque ficou com uma fêmea da Cabanha Santa Fiorina, de Rosário do Sul, que conquistou o Grande Campeonato da raça.

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O criador Gustavo Andrade conta que o resultado reforça o potencial da raça e o momento de retomada vivido pelo Galloway no Brasil. A criação na Santa Fiorina ainda é recente: o criador conta que já tinha um projeto de trabalhar com a raça há cerca de quatro anos, mas a cabanha foi registrada somente no ano passado.

De origem escocesa e considerada uma raça tradicional na produção de carne, o Galloway chama a atenção, segundo o criador, pela combinação de características produtivas. Entre os atributos estão adaptabilidade, habilidade materna, precocidade e rusticidade. Outro diferencial é a capacidade de se desenvolver em diferentes tipos de pastagem, sem exigir necessariamente sistemas de alimentação mais intensivos. “Não tem tanta exigência alimentar, então não precisa ter muita pastagem melhorada. Ele se adapta muito bem a diversos tipos de pastagem”, explica Andrade.

Na Campanha da Confiança, propriedade de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, José Antônio de Andrade Neto também aposta na raça desde 2014. A família está na atividade pecuária desde 1945 e trabalha na formação do plantel por meio de seleção e cruzamentos por absorção. O objetivo é utilizar as características do Galloway para oferecer uma alternativa aos produtores interessados em cruzamentos industriais. O grande campeão entres os machos foi para a cabanha de Andrade Neto.

Segundo o pecuarista, entre 80% e 85% das inseminações realizadas atualmente na propriedade utilizam genética Galloway. A propriedade possui cerca de 85 matrizes e trabalha com diferentes raças na pecuária comercial. A intenção é utilizar o Galloway tanto na formação do plantel puro quanto em cruzamentos com zebuínos, raças sintéticas e outras raças europeias.

A procura por material genético, segundo o criador, vem crescendo principalmente entre produtores das regiões Centro-Sul e também do Centro do País. O retorno à Expointer acontece em um momento considerado decisivo para a organização da raça no Brasil. A criação da associação nacional, em 2024, ajudou a estimular o registro dos animais e a aproximar os criadores. Andrade explica que muitos animais já eram criados comercialmente, mas não possuíam registro. Com a organização da associação, os produtores passaram a registrar seus exemplares e estruturar os plantéis. “O grande pulo do gato foi a criação da associação”, resume Gustavo Andrade.