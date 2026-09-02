Usina de biodiesel da Soli3 avança e contrata R$ 200 milhões com o Banrisul

Fruto de uma parceria entre as cooperativas Cotripal, Cotrijal e Cotrisal, a execução do empreendimento agroindustrial Soli3, em Cruz Alta, avança. As obras, iniciadas em junho deste ano, já receberam um aporte de R$ 150 milhões, em recursos próprios, conforme o presidente da Cotrijal, Nei Manica. Outros R$ 200 milhões foram contratados junto ao Banrisul na última terça-feira, 1º de setembro.
“Estamos numa fase de implementação, agora na terraplanagem. Já contratamos todos os equipamentos, a construção civil e a terraplanagem. Nossa previsão é, em maio de 2028, já estarmos realmente industrializando”, afirmou Manica durante almoço realizado na Casa JC na Expointer nesta quarta-feira (2). Ainda deverão ser aportados R$ 600 milhões para completar o investimento anunciado, de R$ 1,25 bilhão.
Segundo ele, o cronograma prevê cerca de um ano e dez meses de obras até o início das operações industriais. “Vai ser um grande projeto, porque já iniciaremos a fábrica com o processamento de 3 mil toneladas de grãos de soja por dia”, disse o executivo. Há possibilidade de que a capacidade seja duplicada posteriormente.
Os valores deverão ser investidos gradualmente durante a execução do projeto. “O recurso do Banrisul, de R$ 200 milhões, entra hoje (dia 2 de setembro). Nós já aportamos R$ 150 milhões e, no decorrer dos meses, durante o ano, entram os demais recursos. O cronograma prevê pagamentos durante os dois anos. Então, já está todo planejado, organizado e aprovado o financiamento para a indústria”, acrescenta.
A nova planta industrial será responsável pela produção de óleo degomado, biodiesel, glicerina, farelo de soja e casca peletizada. Estes produtos são utilizados nas indústrias de alimentos, rações e biocombustíveis e devem abastecer tanto o mercado interno quanto o de exportação.
A escolha por Cruz Alta para sediar o empreendimento envolveu uma questão logística, relacionada à possibilidade de transportar os produtos por trem. “A ferrovia existe de Cruz Alta a Rio Grande, e nós estamos fazendo a parte interna dos trilhos para que possa vir o vagão do Rio Grande, trazer fertilizante e levar o farelo, o óleo e a soja. Então, essa parte da ferrovia interna da Soli3 já está viabilizada”, explicou Manica.