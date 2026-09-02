Canetas emagrecedoras já representam 9% das vendas de medicamentos da Panvel

As chamadas canetas emagrecedoras já respondem por cerca de 9% do faturamento da Panvel com medicamentos, segundo o presidente do Conselho de Administração do Grupo, Julio Ricardo Andrighetto Mottin. O executivo destacou o peso crescente dos produtos ao avaliar, em entrevista, o desempenho da companhia durante evento na Casa do Jornal do Comércio na 49ª Expointer.

O avanço dessa categoria ocorre em um momento de resultados positivos para a rede de farmácias. Conforme Mottin, a Panvel registrou crescimento acima do mercado nacional no primeiro semestre de 2026. "Foi um semestre muito bom. Tivemos resultados, inclusive com crescimento acima do mercado em nível Brasil", afirmou.

Ao falar sobre as canetas, Mottin explicou que a participação de aproximadamente 9% considera somente o faturamento com medicamentos, excluindo as vendas de produtos de higiene e beleza. A categoria ganhou relevância no varejo farmacêutico com a maior procura por medicamentos utilizados no tratamento da obesidade e do diabetes.

Além do desempenho das vendas, a expansão para fora do Rio Grande do Sul está entre as prioridades da Panvel. A companhia já opera também em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mercados nos quais o grupo identifica espaço para ampliar sua presença. "Acho que ainda temos uma grande oportunidade para o futuro", projetou.

No Rio Grande do Sul, onde a rede possui uma operação mais consolidada, novas lojas continuarão sendo abertas conforme surgirem oportunidades. Mottin ponderou, porém, que o foco atual de expansão está nos outros três estados.

O presidente do Conselho também comentou os testes da Panvel com a adoção da escala de trabalho 5x2. Segundo ele, a companhia começou a experimentar o modelo como forma de se preparar para uma eventual mudança na legislação sobre jornadas de trabalho. "A gente tem que se preparar, não pode ser de uma hora para outra", afirmou.

A experiência ainda está em fase de avaliação e, conforme Mottin, um dos principais pontos de atenção é o impacto financeiro da mudança. "É custo. Eu não sei avaliar ainda o custo disso, mas são custos adicionais", finalizou.