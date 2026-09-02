Diversidade de sabores marca venda de doces de leite na Expointer

Na Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar reúne uma variedade de produtos típicos do consumo gaúcho, entre eles o doce de leite. Além da versão tradicional, os visitantes encontram opções com diferentes ingredientes e combinações. Os preços variam de acordo com o estabelecimento e o tamanho dos recipientes.

Na banca Hearth Doces, o público encontra opções como zero lactose, maracujá e doce de leite com queijo. Entre os mais vendidos estão os sabores de nozes e sem açúcar. Já no comércio da Fazenda Velutti, de Solenidade, as opções incluem raspas de limão, licor de morango e açaí, entre outras. O estabelecimento participa da Expointer pelo quarto ano consecutivo e comercializa potes de 250 gramas por R$ 28.

“A ideia era trazer algo inovador para a feira, para sair um pouco daquele tradicional, além de ficar uma combinação muito boa”, comenta Joana Dreher, vendedora do estabelecimento.

Na banca João de Barro, comandada por Maria Elena Nieves e David Armendaris, o sabor de café é o mais procurado pelos visitantes. Criado pela marca em 2023, o produto já recebeu prêmios em nível estadual e atualmente comercializa os recipientes a R$ 35. “Temos o doce de leite com café, que é o nosso carro-chefe hoje, o mais procurado. O público gosta quando sente aquele saborzinho bem no finalzinho do café. Eles amam e já levam”, comenta, bem-humorada, Maria.

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Para o próximo ano, a vendedora promete uma maior variedade de produtos, que estão sendo produzidos e experimentados, com a expectativa de conquistar ainda mais consumidores.

Entre as opções mais diferenciadas, o doce de leite de ovelha é uma alternativa encontrada na feira. Camila Pizoni, proprietária da loja de produtos artesanais La Boca, explica que a variedade ainda é pouco conhecida pelo público.

Segundo ela, embora mantenha características do doce tradicional, a versão apresenta textura mais aveludada e menor quantidade de açúcar. “Ele se torna um doce de leite bastante cremoso e aveludado no paladar. Geralmente, as pessoas falam que ele é mais suave também. É a melhor opção para quem tem intolerância à lactose”, afirma.

Camila Pizoni é proprietária da loja de produtos artesanais La Boca Dani Villar/Especial/JC

Apesar de considerar a possibilidade de desenvolver novos sabores, a proprietária explica que, por enquanto, a agroindústria deve manter o foco nas versões tradicionais. “Como a agroindústria é nova ainda, queremos fazer o tradicional para as pessoas irem conhecendo. E depois, conforme for evoluindo, quem sabe a gente passe para outros sabores.”

Atualmente, os potes de 250 gramas são vendidos por R$ 50 na banca. A Expointer segue até 6 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.