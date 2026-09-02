Granja leva queijo de butiá para o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer

Estabelecida em Independência, a Granja Dal Forno está presente na 49ª Expointer com a exposição de queijos. A agroindústria familiar já opera com a produção de leite há 13 anos e aposta no queijo de butiá como atrativo.

À frente do negócio familiar está Marcos Luis Dal Forno. Em meio ao trabalho na granja, ele optou pelo ramo dos queijos para agregar à experiência no setor do leite. "O nosso grande diferencial é a produção e a qualidade do leite. Ele é canalizado diretamente da ordenha até a agroindústria através de canos inox, sem contato manual", compartilha.

Além de utilizar as feiras como estratégia de vendas, a marca conta com pontos físicos na região próxima de Independência. "Vendemos na nossa propriedade mesmo. Temos alguns pontos de venda em empórios e mercados, é só ligar que a gente manda o queijo para todo o Brasil", explica.

Variedade de queijos

Segundo Marcos, o objetivo principal da Granja Dal Forno é expandir a cartela de produtos para os queijos finos, com foco em gouda, parmesão e emmental.

"O nosso público é aquela pessoa que está aprendendo a conhecer queijos diferentes, saindo daquele queijo colonial e descobrindo novos sabores", compartilha.

Com a proposta de se destacar no mercado tradicional, a agroindústria aposta em sabores que prometem originalidade . Além das opções de goiabada, copa com manjericão e nozes com damascos, o produto destaque da marca no Pavilhão da Agricultura Familiar é o queijo de butiá, pelo valor de R$ 75,00 a peça. "O único queijo de Butiá do Brasil", promete Marcos.

Prospecções e sucessão familiar

Com uma operação concentrada em seu núcleo familiar, ele tem expectativas positivas para os resultados da exposição na 49ª Expointer, principalmente na expansão na produção de queijos finos. "Tem um campo bem grande para atuar", compartilha.

Já na área de gestão do negócio, ele espera manter o modelo de sucessão familiar da granja. "Quero tentar agregar valor e fazer com que os filhos que estão para fora voltem para casa, dando sequência", conta. A marca está no estande 183 da feira.