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CapaExpointerExpointer 2026

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 11:31

Salão de beleza para vacas: o local onde animais são preparados para julgamentos na Expointer

Processo de "spa da vaca" leva em torno de uma hora

Processo de "spa da vaca" leva em torno de uma hora

Dani Villar/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Fica no Pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, um verdadeiro salão de beleza para vacas. Com secadores, tosquiadores e fixadores, é ali que os animais são preparados para os julgamentos da Expointer.
Fica no Pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, um verdadeiro salão de beleza para vacas. Com secadores, tosquiadores e fixadores, é ali que os animais são preparados para os julgamentos da Expointer.
O espaço chama a atenção pela quantidade de lâmpadas, parece um camarim. Tudo para que os pelos fiquem milimetricamente cortados.
“É feita a tosquia para o julgamento de morfologia dela. Por isso, todo o preparo”, explica o tosquiador Ruan Santiago, do Paraná. Cada detalhe conta, como um dorso com a pelagem bem erguida.
Fabiano Valenga, que também trabalha com a lida, explica que o processo é realizado apenas perto dos eventos. O processo de “spa da vaca” leva em torno de uma hora.
Visitantes da Expointer são atraídos pelas luzes e pelos sons das máquinas. Uma rotina que quem é da cidade compara com a de uma pet shop.

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