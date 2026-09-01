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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 15:02

Divulgada nova morte de animal na Expointer, desta vez de um cavalo

Corpo do cavalo que morreu na Expointer foi encaminhado para necropsia na Ufrgs

Corpo do cavalo que morreu na Expointer foi encaminhado para necropsia na Ufrgs

Ana Esteves/Especial/JC
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Um equídeo da raça Percheron morreu no sábado, durante a 49ª Expointer. O corpo do animal foi encaminhado para necropsia no setor de Patologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e laudos preliminares descartam a ocorrência de doença infectocontagiosa.
Um equídeo da raça Percheron morreu no sábado, durante a 49ª Expointer. O corpo do animal foi encaminhado para necropsia no setor de Patologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e laudos preliminares descartam a ocorrência de doença infectocontagiosa.
LEIA TAMBÉM: Veterinário descarta perigo sanitário após mortes de animais na Expointer
Segundo o médico-veterinário e patologista da UFRGS, David Driemeier, a análise superficial dos órgãos do animal não indica risco de doença transmissível. “Faltam os exames microscópicos das amostras coletadas do corpo”, diz Driemeier.
Ainda não há previsão de quando o laudo será divulgado.

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