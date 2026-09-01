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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 14:25

Ministro da Agricultura André de Paula confirma visita à Expointer na quinta

André de Paula estará acompanhado do ministro da Pesca e do presidente da Embrapa

André de Paula estará acompanhado do ministro da Pesca e do presidente da Embrapa

FABIOLA CORREA/JC
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Nos dias 2 e 3 de setembro, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, cumpre agenda nas cidades de Viamão, Porto Alegre e Esteio. Está incluída uma visita à Expointer na quinta-feira, onde participa da apresentação de novas tecnologias desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Nos dias 2 e 3 de setembro, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, cumpre agenda nas cidades de Viamão, Porto Alegre e Esteio. Está incluída uma visita à Expointer na quinta-feira, onde participa da apresentação de novas tecnologias desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Também marcarão presença no Parque de Exposições Assis Brasil o ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, e o presidente em exercício da Embrapa, Clenio Pillon. No estande do Mapa, serão apresentados o livro digital Amoreira-preta: histórico, manejo e tecnologias de produção; os aplicativos FertiMatte e ManejoMatte, voltados à cadeia produtiva da erva-mate; e a cultivar de pera BRS Áurea, desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinho.
O livro digital reúne, em 289 páginas, resultados de pesquisas realizadas pela Embrapa sobre a cultura da amoreira-preta no Brasil. As ferramentas digitais para erva-mate e a cultivar BRS Áurea integram as tecnologias que serão apresentadas durante a agenda na feira.

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