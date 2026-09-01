Candidato a presidente, Augusto Cury marca presença na Expointer

Em entrevista coletiva, Cury falou sobre o seu crescimento nas últimas pesquisas eleitorais. Conforme apuração da BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (31), o candidato subiu 9 pontos desde a última pesquisa, chegando aos 11% de intenção de voto e se consolidando como o principal nome da terceira via.
“Essa explosão, que disseram que nunca aconteceu desde a época de Barack Obama, desde a época do (ex-presidente Jair) Bolsonaro, foi totalmente espontânea. Milhões de pessoas fazendo vídeos, percebendo que nós precisamos pacificar essa nação”, disse Cury.
O presidenciável esteve acompanhado do candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Marcelo Maranata (PSDB), que declarou apoio a Cury.