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CapaExpointerEleições 2026

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 13:11

Candidato a presidente, Augusto Cury marca presença na Expointer

Candidato Augusto Cury cumpriu agenda na Expointer nesta terça-feira

Candidato Augusto Cury cumpriu agenda na Expointer nesta terça-feira

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), visitou nesta terça-feira (1º) a 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O presidenciável caminhou pela feira, conversou com apoiadores e se reuniu com o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes.
O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), visitou nesta terça-feira (1º) a 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O presidenciável caminhou pela feira, conversou com apoiadores e se reuniu com o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes.
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Em entrevista coletiva, Cury falou sobre o seu crescimento nas últimas pesquisas eleitorais. Conforme apuração da BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (31), o candidato subiu 9 pontos desde a última pesquisa, chegando aos 11% de intenção de voto e se consolidando como o principal nome da terceira via.

“Essa explosão, que disseram que nunca aconteceu desde a época de Barack Obama, desde a época do (ex-presidente Jair) Bolsonaro, foi totalmente espontânea. Milhões de pessoas fazendo vídeos, percebendo que nós precisamos pacificar essa nação”, disse Cury.

O presidenciável esteve acompanhado do candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Marcelo Maranata (PSDB), que declarou apoio a Cury.

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