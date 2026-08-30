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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 13:04

Presidenciável Romeu Zema visita Casa do JC na Expointer

Zema foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero

Zema foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero

Dani Villar / Especial / JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Candidato à Presidência da República pelo partido Novo, Romeu Zema visitou a Casa do Jornal do Comércio na 49ª Expointer neste domingo (30), enquanto cumpria agendas no Parque de Exposições Assis Brasil. O ex-governador de Minas Gerais foi recebido pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.
Candidato à Presidência da República pelo partido Novo, Romeu Zema visitou a Casa do Jornal do Comércio na 49ª Expointer neste domingo (30), enquanto cumpria agendas no Parque de Exposições Assis Brasil. O ex-governador de Minas Gerais foi recebido pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.
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Na visita, Zema destacou a importância da feira para o agronegócio do Rio Grande do Sul. “Fiquei muito impressionado com o tamanho e com a diversidade da feira, e principalmente com a frequência do público. E o que eu escutei, infelizmente, é que o produtor rural gaúcho não tem recebido o devido apoio”, disse o presidenciável.
Romeu Zema visitou a Expointer no segundo dia de feira | Dani Villar/Especial/JC
Romeu Zema visitou a Expointer no segundo dia de feira Dani Villar/Especial/JC


Zema estava acompanhado de aliados gaúchos do partido, como o deputado federal e candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Marcel van Hattem, e o deputado estadual e candidato a federal Felipe Camozzato.

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