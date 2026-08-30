Presidenciável Romeu Zema visita Casa do JC na Expointer

Na visita, Zema destacou a importância da feira para o agronegócio do Rio Grande do Sul. “Fiquei muito impressionado com o tamanho e com a diversidade da feira, e principalmente com a frequência do público. E o que eu escutei, infelizmente, é que o produtor rural gaúcho não tem recebido o devido apoio”, disse o presidenciável.
Zema estava acompanhado de aliados gaúchos do partido, como o deputado federal e candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Marcel van Hattem, e o deputado estadual e candidato a federal Felipe Camozzato.