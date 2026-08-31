Banrisul, CCGL e FecoAgro/RS lançam Centro de Consultoria AgroDigital na 49ª Expointer

Banrisul, CCGL e FecoAgro/RS lançaram nesta segunda-feira (31), durante a 49ª Expointer, o Centro de Consultoria AgroDigital, projeto piloto que atenderá até 250 produtores e testará um modelo que combina orientação especializada e dados, com potencial para levar inteligência e gestão a diversas propriedades rurais.
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A proposta é criar um modelo de assistência técnica virtual que possa ser aplicado em todo o agronegócio gaúcho
, fazendo com que soluções para qualificar decisões e aumentar a eficiência no campo cheguem também a produtores que nem sempre têm acesso contínuo a esse tipo de suporte. Durante 18 meses, os participantes terão acompanhamento de consultores, com remoto de diagnósticos, recomendações de manejo, capacitações e identificação de oportunidades de melhoria. O trabalho será realizado por meio da SmartCoop, plataforma criada de forma acadêmica e implantada junto às cooperativas da FecoAgro/RS.
Atualmente, a plataforma reúne produtores das cooperativas e do Sistema Senar e é gerida pela CCGL. Entre as ferramentas disponíveis, estão as de acompanhamento das lavouras, monitoramento por satélite, indicadores climáticos, informações da cadeia produtiva, cotações, gestão financeira e apoio à tomada de decisão.
Uma das soluções é a Ana, ferramenta de inteligência artificial integrada ao ecossistema da SmartCoop. Inspirada nos textos do universo literário de Erico Verissimo, Ana utiliza uma base de conhecimento do sistema cooperativo, combinada às informações da própria propriedade, para auxiliar o produtor na busca por respostas e orientações relacionadas à atividade rural.
Além de ampliar o acesso à assistência técnica, o projeto pode contribuir para enfrentar desafios estruturais do campo, como a melhoria do manejo dos solos e a sucessão das propriedades.
A incorporação de ferramentas digitais à rotina de gestão tende a ampliar a participação das novas gerações, aproximando quem já tem experiência acumulada de quem tem familiaridade com esses novos ambientes.
Para o Banrisul, o piloto também permitirá ampliar o conhecimento sobre as necessidades dos produtores. Respeitadas as regras de consentimento, confidencialidade, segurança da informação e proteção de dados, informações e indicadores gerados no projeto poderão contribuir para qualificar soluções de crédito, seguros e outros serviços financeiros de acordo com a realidade das atividades agrícolas e pecuárias.
Após a estruturação do ambiente e a capacitação da equipe técnica, a previsão é de que os atendimentos aos produtores comecem entre janeiro e fevereiro de 2027. O projeto terá avaliações intermediárias durante sua execução e, ao final do piloto, Banrisul e CCGL analisarão os resultados para definir a continuidade e a possibilidade de expansão do modelo.