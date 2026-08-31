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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 21:56

Lisiane Lemos destaca papel da pesquisa e da educação no desenvolvimento do Estado

A a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Lisiane Lemos, representou o governo estadual na cerimônia

A a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Lisiane Lemos, representou o governo estadual na cerimônia

Tânia Meinerz/JC
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Amanda Flora e Ana Stobbe
Durante a cerimônia de entrega do prêmio O Futuro da Terra, realizada na noite desta segunda-feira (31), na Expointer, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Lisiane Lemos, representou o governo estadual e destacou a importância da pesquisa, da educação e do empreendedorismo para a construção do futuro do Estado. Em seu discurso, ela relacionou sua trajetória pessoal à atuação nas áreas de ciência, inovação e tecnologia.
Durante a cerimônia de entrega do prêmio O Futuro da Terra, realizada na noite desta segunda-feira (31), na Expointer, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Lisiane Lemos, representou o governo estadual e destacou a importância da pesquisa, da educação e do empreendedorismo para a construção do futuro do Estado. Em seu discurso, ela relacionou sua trajetória pessoal à atuação nas áreas de ciência, inovação e tecnologia.
• LEIA TAMBÉM: Giovanni Tumelero aponta pesquisa e inovação como caminhos para o futuro do agro gaúcho

A secretária lembrou que iniciou sua trajetória no governo estadual na pasta de Inclusão Digital e ressaltou o caráter da iniciativa. “Isso fala muito do pioneirismo que a gente tem feito nos últimos tempos”, disse.

Ao falar sobre o significado do prêmio, Lisiane destacou a relação que mantém com a ciência e a universidade pública. Filha de uma pesquisadora, doutora em Engenharia formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), ela afirmou que sua trajetória foi marcada pela educação e pela pesquisa.

“Eu sou uma filha de pesquisador. Uma filha de uma doutora em Engenharia formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul”, afirmou. A secretária também ressaltou sua formação em uma instituição pública, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e disse acreditar na importância da educação.

Para ela, o Prêmio O Futuro da Terra também representa o reconhecimento ao empreendedorismo e à capacidade de transformar conhecimento científico em inovação. A secretária, que também possui experiência como empreendedora, destacou as dificuldades enfrentadas por empresas de base tecnológica no Brasil.

“Como empreendedora, sabendo as agruras e as dificuldades de criar uma empresa de base tecnológica no Brasil, eu sei o quanto a pesquisa tenciona a isso”, afirmou.

Ao relacionar ciência, inovação e empreendedorismo, Lisiane ressaltou a importância da pesquisa para a criação de novas soluções e para o desenvolvimento de empresas e tecnologias.

A secretária também associou sua trajetória familiar à construção de perspectivas para o futuro. Ao final do trecho de seu discurso, destacou a importância da educação como elemento fundamental para esse processo. “Eu acredito no futuro da educação”, afirmou.

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