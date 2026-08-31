Lisiane Lemos destaca papel da pesquisa e da educação no desenvolvimento do Estado

A secretária lembrou que iniciou sua trajetória no governo estadual na pasta de Inclusão Digital e ressaltou o caráter da iniciativa. “Isso fala muito do pioneirismo que a gente tem feito nos últimos tempos”, disse.
Ao falar sobre o significado do prêmio, Lisiane destacou a relação que mantém com a ciência e a universidade pública. Filha de uma pesquisadora, doutora em Engenharia formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), ela afirmou que sua trajetória foi marcada pela educação e pela pesquisa.
“Eu sou uma filha de pesquisador. Uma filha de uma doutora em Engenharia formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul”, afirmou. A secretária também ressaltou sua formação em uma instituição pública, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e disse acreditar na importância da educação.
Para ela, o Prêmio O Futuro da Terra também representa o reconhecimento ao empreendedorismo e à capacidade de transformar conhecimento científico em inovação. A secretária, que também possui experiência como empreendedora, destacou as dificuldades enfrentadas por empresas de base tecnológica no Brasil.
“Como empreendedora, sabendo as agruras e as dificuldades de criar uma empresa de base tecnológica no Brasil, eu sei o quanto a pesquisa tenciona a isso”, afirmou.
Ao relacionar ciência, inovação e empreendedorismo, Lisiane ressaltou a importância da pesquisa para a criação de novas soluções e para o desenvolvimento de empresas e tecnologias.
A secretária também associou sua trajetória familiar à construção de perspectivas para o futuro. Ao final do trecho de seu discurso, destacou a importância da educação como elemento fundamental para esse processo. “Eu acredito no futuro da educação”, afirmou.