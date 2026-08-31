Giovanni Tumelero aponta pesquisa e inovação como caminhos para o futuro do agro gaúcho

30ª edição do Prêmio O Futuro da Terra Jornal do Comércio, destacou a importância da ciência para enfrentar endividamento, pressão sobre margens e eventos climáticos extremos. A pesquisa, a tecnologia e a inovação foram apontadas como fundamentais para o futuro do agronegócio gaúcho durante a cerimônia, promovida em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), na sede da Farsul na Expointer. Em discurso durante a, Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do, destacou a importância da ciência para enfrentar endividamento, pressão sobre margens e eventos climáticos extremos. A pesquisa, agaúcho durante a cerimônia, promovida em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), na sede da Farsul na Expointer.

“Ciência, tecnologia e inovação permitiram aumentar a produtividade, reduzir custos, enfrentar doenças e pragas e, ao mesmo tempo, avançar na preservação do solo, dos recursos hídricos e do meio ambiente”, destacou Tumelero na noite desta segunda-feira (31), em Esteio. A premiação, realizada anualmente na Expointer, reconhece pesquisadores e técnicos cujos trabalhos contribuem para o desenvolvimento da produção agropecuária do Rio Grande do Sul e do Brasil. Antes, ocorreu um coquetel na Casa JC para os 14 agraciados.



A necessidade de ampliar os investimentos em conhecimento ganha ainda mais relevância diante das dificuldades enfrentadas atualmente pelo setor no Estado. O agro gaúcho convive com produtores endividados, margens pressionadas e uma sequência de eventos climáticos extremos, incluindo estiagens e enchentes. “É justamente diante dessas dificuldades que precisamos ainda mais de pesquisa, tecnologia e inovação para produzir melhor, com mais eficiência e preparados para as mudanças do clima”, afirmou.



A importância do campo para a economia gaúcha também foi destacada. Segundo Tumelero, o desempenho da agropecuária tem reflexos diretos sobre o Produto Interno Bruto (PIB), a indústria, o comércio, os serviços e a geração de empregos. “Fortalecer o agro é fortalecer a economia do Rio Grande do Sul”, resumiu.



O evento também marcou um momento especial para o Jornal do Comércio, que completa 93 anos de história e chega às três décadas do Prêmio O Futuro da Terra. Ao longo desse período, a iniciativa passou a reconhecer homens e mulheres dedicados à produção de conhecimento e à busca de soluções para o setor. “São três décadas reconhecendo pesquisadores e técnicos que, por meio da pesquisa e da inovação, contribuem para o fortalecimento da produção agropecuária do Rio Grande do Sul e do Brasil”, destacou o presidente do JC.



Além da premiação, o Jornal do Comércio vem ampliando a cobertura dedicada ao agronegócio. Entre as iniciativas citadas estão o Podcast JC Agro, uma parceria com a Angus Brasil, a publicação de indicadores do setor em parceria com o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Novilho de Corte (Nespro) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e a cobertura de feiras e eventos do setor no Estado. A proposta é aproximar ainda mais o jornal de produtores, pesquisadores, empresários e lideranças.



O discurso também destacou investimentos em tecnologia, dados e inteligência artificial e citou o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, projeto que percorre diferentes regiões do Estado para identificar oportunidades e desafios locais. “Tudo isso parte de uma mesma convicção: o desenvolvimento do Rio Grande do Sul passa pelo conhecimento, pela inovação, pelo empreendedorismo e pelo fortalecimento do nosso agro”, afirmou.



Ao encerrar a manifestação, o Giovanni Tumelero reafirmou o compromisso com a pesquisa e com o desenvolvimento do setor. A expectativa é que os 30 anos do Prêmio O Futuro da Terra representem o começo de uma nova etapa. “Que estes 30 anos sejam também o início de um novo ciclo de pesquisa, inovação e desenvolvimento para o agronegócio gaúcho e para o Rio Grande do Sul”, concluiu.