Insegurança sobre dívidas deve frear negócios na Expointer, avalia presidente do Banrisul

A indefinição sobre a renegociação das dívidas dos produtores rurais deve resultar em maior cautela e frear a realização de negócios durante a 49ª Expointer. A avaliação é do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, que visitou nesta segunda-feira (31) a casa do Jornal do Comércio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O executivo foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.
Segundo Lemos, os produtores ainda aguardam a operacionalização das medidas anunciadas pelo governo federal para renegociação das dívidas, o que também afeta a tomada de novos financiamentos.
"Os produtores estão inseguros, inclusive com o Plano Safra. Estamos com o Plano Safra apertado, quase que paralisado, em razão da dúvida dos produtores de como agir", afirmou. Para o presidente do banco, é necessária uma definição para que produtores e instituições financeiras possam avançar nas operações.
No Banrisul, R$ 4,5 bilhões em operações estão sendo analisados para enquadramento na medida de renegociação, enquanto a carteira de custeio que precisa ser renovada supera R$ 4 bilhões.
Lemos afirmou que os créditos já estão pré-aprovados e que o banco aguarda as definições operacionais para avançar. A renegociação, segundo ele, é importante também para permitir que produtores regularizem suas contas e voltem a acessar crédito para a próxima safra.
A cautela também aparece nos investimentos em máquinas e equipamentos. Além da situação financeira dos produtores, Lemos apontou que mudanças tecnológicas levam o setor a avaliar com mais atenção novos investimentos. Ele citou especialmente o avanço da inteligência artificial e o impacto que novas tecnologias poderão ter sobre equipamentos agrícolas, que exigem desembolsos elevados.
Nesse cenário, o presidente do Banrisul avalia que a própria Expointer passa por uma mudança de perfil. "Hoje ela é mais de conhecimento do que provavelmente de comercialização", disse.
Para Lemos, produtores estão aproveitando a feira para conhecer e prospectar novas tecnologias antes de decidir por investimentos, enquanto aguardam maior clareza sobre a situação financeira para a próxima safra.