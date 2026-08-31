Terceiro dia de Expointer é marcado por investimentos e novos negócios 

A 49ª Expointer chegou ao terceiro dia, nesta segunda-feira (31), com chuva fraca e contínua em Esteio, mas sem impedir a movimentação no Parque de Exposições Assis Brasil. No primeiro fim de semana, a feira recebeu 173.688 visitantes, sendo 92.773 no domingo (30) e 80.915 no sábado. O evento também registrou reclamações de visitantes sobre estacionamento e banheiros.

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Apesar da estrutura reforçada, visitantes relatam dificuldades com banheiros e estacionamento. O parque conta com cerca de 6 mil vagas e 280 pontos sanitários temporários, sendo 160 cabines portáteis e 20 contêineres.

As principais reclamações envolvem filas, sanitários lotados ou com problemas de funcionamento, dificuldade para localizar os banheiros e demora para encontrar vagas nos horários de maior movimento.

A administração afirma que os banheiros recebem limpeza e manutenção durante todo o evento e que utiliza sinalização para orientar os visitantes sobre os acessos e estacionamentos. A recomendação é planejar previamente o deslocamento, especialmente nos horários de pico.

Entre os destaques econômicos esteve o anúncio dos primeiros financiamentos da Expointer 2026 pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) que ao todo deve somar R$35 milhões em crédito para as empresas Alisul Alimentos, de São Leopoldo, e Brita Ouro Preto, de Santa Cruz do Sul.

A Alisul vai investir em uma nova caldeira, um secador para a linha de extrusados voltada à piscicultura e uma linha robotizada de empacotamento. Já a Brita Ouro Preto recebeu R$10 milhões para modernizar o parque industrial e produzir inicialmente 50 mil toneladas anuais de remineralizador de solo, o chamado pó de rocha.

Mesmo diante do endividamento dos produtores, dos juros elevados e das incertezas climáticas, o BRDE espera alcançar cerca de R$500 milhões em novos negócios nesta edição.

Já a fabricante de biocombustíveis Be8 informou que cerca de 80% das obras de sua indústria de R$1,5 bilhão em Passo Fundo já foram concluídas. A previsão é iniciar a produção em março de 2027.

A planta será a primeira do Brasil a produzir glúten vital e terá capacidade para fabricar 210 milhões de litros de etanol e 153,2 milhões de litros de DDGS por ano. O projeto também deve ampliar a demanda por trigo e triticale no Estado. A empresa estima que a produção de trigo possa crescer 20% para atender à usina e já possui quase 50 mil hectares cultivados em parceria com produtores gaúchos.

A partir da próxima safra, o agricultor terá também a indústria de energia como alternativa de comercialização. A empresa apresentou ainda um projeto de hidrogênio verde, com investimento de R$ 38,7 milhões, que prevê a produção do combustível e a construção de um posto para veículos de carga.

A sustentabilidade também ganhou espaço na feira, a edição de 2026 é a primeira da Expointer com compensação das emissões de gases de efeito estufa. A iniciativa utiliza créditos de carbono fornecidos voluntariamente pela CRVR, gerados a partir do aproveitamento do metano de aterros sanitários.

O inventário considera as emissões de energia, água, resíduos e transporte dos animais, desde a montagem até a desmontagem. A estimativa é de geração entre 1 mil e 1,5 mil toneladas de CO 2. O levantamento definitivo deve ser concluído cerca de 30 dias após o encerramento.O governo estadual pretende repetir a iniciativa na Expointer de 2027 e no South Summit do próximo ano.

Os animais da feira ganham destaque a partir da diversidade de tamanhos, o touro Mário da Cerro Azul, da raça Limousin, de Santa Catarina, é o mais pesado da feira, com 1.485 quilos. No outro extremo está um coelho anão Netherland, da cabanha Ponche Verde, de Dom Pedrito, com apenas 880 gramas e cerca de 15 centímetros.

A agenda política também marcou o terceiro dia da feira com a visita do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), na sede do Jornal do Comércio na Expointer e destacou a importância do prêmio O Futuro da Terra, que chega à 30ª edição nesta segunda-feira. A premiação reconhece iniciativas de inovação, pesquisa, desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental no setor primário.