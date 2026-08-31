Expointer já ultrapassou marca de 173 mil visitantes

O número do primeiro fim de semana ainda está distante do público total registrado nas últimas edições, mas a comparação precisa considerar que a feira segue até o próximo domingo. Em 2025, a Expointer alcançou o recorde de 1.010.020 visitantes ao longo dos dias do evento. No ano anterior, foram 662 mil pessoas, enquanto 2023 terminou com 822.340 visitantes e 2022, com 772.914.
A variação no público das últimas edições reflete diferentes momentos da feira e do Estado. Depois de alcançar 822.340 visitantes em 2023, a Expointer teve redução significativa em 2024, quando ocorreu a enchente e o total ficou em 662 mil. Já em 2025, o evento registrou forte recuperação e ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de visitantes. O resultado também transformou a edição passada na de maior público entre os números apresentados.
Com mais seis dias de programação pela frente, a expectativa é de que o movimento cresça à medida que o evento se aproxima do encerramento. Além das atrações ligadas ao agronegócio, a Expointer reúne exposições de animais, máquinas e equipamentos, gastronomia, comércio e programação cultural, ampliando o público que circula pelo parque. A feira encerra a edição de 2026 no próximo domingo.