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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 08:56

Expointer já ultrapassou marca de 173 mil visitantes

Pavilhão da Agricultura Familiar é sempre um dos mais disputados

Pavilhão da Agricultura Familiar é sempre um dos mais disputados

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
A 49ª Expointer, em Esteio, recebeu 173.688 visitantes no primeiro fim de semana da edição de 2026. Somente no domingo (30), o Parque de Exposições Assis Brasil registrou a entrada de 92.773 pessoas. No sábado, o número chegou a 80.915. O movimento mantém a feira entre os principais eventos do calendário do Rio Grande do Sul e dá a dimensão da procura do público pelos primeiros dias de programação.
A 49ª Expointer, em Esteio, recebeu 173.688 visitantes no primeiro fim de semana da edição de 2026. Somente no domingo (30), o Parque de Exposições Assis Brasil registrou a entrada de 92.773 pessoas. No sábado, o número chegou a 80.915. O movimento mantém a feira entre os principais eventos do calendário do Rio Grande do Sul e dá a dimensão da procura do público pelos primeiros dias de programação.
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O número do primeiro fim de semana ainda está distante do público total registrado nas últimas edições, mas a comparação precisa considerar que a feira segue até o próximo domingo. Em 2025, a Expointer alcançou o recorde de 1.010.020 visitantes ao longo dos dias do evento. No ano anterior, foram 662 mil pessoas, enquanto 2023 terminou com 822.340 visitantes e 2022, com 772.914.

A variação no público das últimas edições reflete diferentes momentos da feira e do Estado. Depois de alcançar 822.340 visitantes em 2023, a Expointer teve redução significativa em 2024, quando ocorreu a enchente e o total ficou em 662 mil. Já em 2025, o evento registrou forte recuperação e ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de visitantes. O resultado também transformou a edição passada na de maior público entre os números apresentados.

Com mais seis dias de programação pela frente, a expectativa é de que o movimento cresça à medida que o evento se aproxima do encerramento. Além das atrações ligadas ao agronegócio, a Expointer reúne exposições de animais, máquinas e equipamentos, gastronomia, comércio e programação cultural, ampliando o público que circula pelo parque. A feira encerra a edição de 2026 no próximo domingo.

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