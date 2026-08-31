Prefeito de Porto Alegre visita Jornal do Comércio na Expointer

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), visitou a sede do Jornal do Comércio na Expointer nesta segunda-feira (31), junto do secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prates. Recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo presidente do Conselho do JC, Mércio Cláudio Tumelero, ele destacou a importância do prêmio O Futuro da Terra, realizado pelo jornal em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapergs) e que chega à sua 30ª edição durante a feira agropecuária.
“Vir na Expointer e não visitar o Jornal do Comércio é que nem ir a Roma e não visitar o Papa", brinca o prefeito. "É uma parada obrigatória em um jornal de um sistema de comunicação que contribuiu muito para a formação do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. E estamos aqui, hoje, na feira que é o nosso Oscar do Estado e que receberá o prêmio O Futuro da Terra, que reconhece inovação e pesquisa. Isso é muito importante”, destacou Melo.
A distinção reconhece iniciativas e trajetórias que unem inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental no setor primário. Nesta segunda-feira (31), os prêmios serão entregues aos 14 agraciados a partir das 19h30min
, no auditório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
O prefeito ainda destacou a importância da agricultura familiar na feira, setor que tem tido bons resultados nas últimas edições, e o papel do agronegócio na economia brasileira. “É uma cadeia, que afeta todo o sistema como um todo, se a agricultura e a pecuária vão mal, tudo é prejudicado”, afirmou. Na ocasião, o chefe do Executivo da capital gaúcha também comentou o cenário eleitoral e atualizou a situação do sistema de proteção contra cheias do município.