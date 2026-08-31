Acordo com UE desafia lácteos e vinhos de cooperativas gaúchas

A maior abertura do mercado brasileiro aos produtos europeus deve ampliar a concorrência enfrentada pelas cooperativas gaúchas, especialmente nos setores de lácteos, queijos, vinhos e espumantes. A avaliação é da professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Kelly Bruch, em entrevista ao Jornal do Comércio.

O tema foi abordado nesta segunda-feira, durante o Conexão de Negócios, promovido pelo Sistema Ocergs na Casa do Cooperativismo, na Expointer. Com aplicação provisória desde maio, o acordo reduz gradualmente as tarifas entre os blocos. Segundo Kelly, a União Europeia enfrenta baixo crescimento e possui excedentes de produção que podem ser direcionados ao Brasil, considerado um mercado mais dinâmico.

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“Há uma tendência de os produtos europeus virem em maior quantidade para cá. Isso pode ser um grande desafio, especialmente para as cooperativas”, afirma.

A pesquisadora identifica maior exposição nos setores lácteo e vitivinícola. Além da redução tarifária sobre importados, as cadeias serão afetadas pelas novas regras de proteção às indicações geográficas europeias. Em contrapartida, a abertura facilita o acesso dos produtos brasileiros à União Europeia.

O País tem como vantagens a qualidade dos alimentos e custos geralmente inferiores aos europeus. O ingresso naquele mercado, contudo, exige o atendimento a normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias.

“Talvez o nosso grande desafio seja divulgar o quão bons ou melhores são os nossos produtos em relação aos europeus”, observa.

O evento também teve a participação de Marcelo Fogaça, especialista em trade marketing e desenvolvimento comercial, que tratou de estratégias para ampliar as vendas das cooperativas.

Um dos principais efeitos do acordo será a proteção conferida às indicações geográficas. A União Europeia passou a ter 344 denominações reconhecidas no Mercosul, enquanto 37 indicações brasileiras receberão proteção no mercado europeu.

Kelly explica que uma “lista viva” permitirá propor o reconhecimento mútuo de novas indicações. Ao analisar apenas esse capítulo, porém, considera que o resultado não foi equilibrado. “As indicações geográficas foram uma moeda de troca para que outros produtos pudessem acessar o mercado europeu com tarifa menor”, explica.

A pesquisadora ressalva que isso faz parte de uma negociação ampla, na qual cada bloco faz concessões para obter ganhos em outras áreas. O resultado traz consequências para produtores brasileiros que utilizam denominações agora protegidas como europeias.

Entre os exemplos estão Prosecco e Bordô. No primeiro caso, produtores brasileiros terão de substituir gradualmente o nome da variedade por glera. A uva Bordô, utilizada em vinhos de mesa e sucos, também terá período de adaptação devido à proteção da indicação francesa Bordeaux.

No setor de queijos, expressões como Roquefort e Gorgonzola passam a obedecer a regras específicas. Há períodos de transição e casos em que empresas que já empregavam os nomes de boa-fé poderão mantê-los, desde que cumpram as condições previstas e deixem clara a origem do produto.

Para Kelly, a reação das cooperativas não deve se limitar à defesa contra os importados. A estrutura coletiva dessas organizações favorece as indicações geográficas, pois reúne produtores em torno de um território e de formas de produção compartilhadas.

“É a hora de aprender a trabalhar com valor agregado, produtos de nicho e indicações geográficas. Um quilo de soja é um quilo de soja de qualquer lugar do mundo, mas o queijo serrano só tem na região dos Campos de Cima da Serra”, compara.

A pesquisadora avalia que essa estratégia pode fortalecer os produtos regionais no Brasil e nas exportações, sobretudo entre consumidores de médio e alto poder aquisitivo. “Vamos enfrentar uma concorrência grande aqui e precisamos nos preparar. Mas também é uma oportunidade de aprender a trabalhar com valor agregado”, conclui.