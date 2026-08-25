Associação será criada para fomentar o queijo colonial gaúcho

Um dos produtos mais presentes na memória e na cultura alimentar do Rio Grande do Sul começa a avançar em uma estratégia para transformar tradição em reconhecimento de origem. Durante a Expointer 2026, será assinada a ata de fundação da associação que reunirá produtores interessados em buscar a Indicação Geográfica (IG) para o Queijo Colonial produzido no Estado. Com apoio do Sebrae RS, a iniciativa representa uma etapa importante na organização coletiva necessária para que o produto possa, futuramente, pleitear o reconhecimento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A escolha da Expointer para a formalização da entidade reforça a visibilidade da iniciativa em um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. A 49ª edição da feira será realizada de 29 de agosto a 6 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O Queijo Colonial reúne elementos que ajudam a construir uma identidade própria. A relação com o território, a produção de leite, os conhecimentos transmitidos entre gerações e a cultura das famílias rurais estão entre os fatores que diferenciam o produto. No Rio Grande do Sul, o queijo também carrega uma dimensão afetiva: é associado à memória, à identidade cultural, à tradição e ao modo de vida das comunidades produtoras.

A criação da associação marca a passagem de uma série de iniciativas individuais para uma representação coletiva do produto e do território. Para avançar em um processo de Indicação Geográfica, é necessária uma entidade que represente os produtores envolvidos e possa conduzir o pedido e as demais etapas junto às instituições responsáveis.

A busca pela IG também está relacionada à necessidade de proteger e valorizar uma identidade construída ao longo do tempo. A certificação pode estabelecer critérios e regras de produção vinculados ao território, fortalecendo a reputação do produto e criando condições para que os produtores trabalhem de forma coordenada em torno de uma marca territorial.

No caso do Queijo Colonial gaúcho, a expectativa é que a construção desse processo também abra novas possibilidades de mercado. Com a identidade territorial formalizada e regras de produção definidas, o produto poderá fortalecer sua presença em lojas especializadas, empórios, restaurantes e iniciativas de turismo gastronômico, além de ampliar seu potencial de inserção em mercados mais exigentes.

"A conquista da Indicação Geográfica pode representar um salto importante para o Queijo Colonial gaúcho, porque transforma uma tradição regional em um ativo reconhecido e protegido, com potencial de gerar valor econômico e reputação para todo o território", ressalta Aline Balbinoto, especialista em leite e derivados do Sebrae RS.

A iniciativa também acompanha um movimento mais amplo de fortalecimento das Indicações Geográficas no Brasil. O Sebrae destaca que esses processos dependem não apenas da proteção do produto, mas também da governança e da cooperação entre os diferentes atores de um território.

