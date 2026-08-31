Licença de nova planta da CMPC deve ter definição nas próximas semanas

O projeto de uma nova fábrica de celulose da empresa CMPC em Barra do Ribeiro que, somado a outros empreendimentos de infraestrutura ligados à iniciativa, totaliza um investimento de R$ 27 bilhões, está prestes a passar por uma etapa fundamental. A nova secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Isa Carla Osterkamp, que substituiu Marjorie Kauffmann no comando da pasta, estima para as próximas semanas um desfecho sobre a concessão da licença prévia ambiental do complexo, que, provavelmente, será viabilizada.
Jornal do Comércio (JC) - A senhora assumiu recentemente o cargo de secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura (no lugar de Marjorie Kauffmann que será diretora-superintendente do Sebrae-RS). Quais serão suas metas à frente da pasta?
Isa Carla Osterkamp - A principal meta é concluir todos os trabalhos que vêm em andamento, todas as entregas até o fim do ano. A gente tem também muitos eventos internacionais para levar os resultados do Estado. Temos a Semana do Clima de Nova York, temos a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP), na Turquia. São momentos para mostrar tudo o que a Secretaria vem fazendo, os principais avanços. É uma reta final e precisamos concluir o que o governo Eduardo Leite deixou como legado.
JC - Falando em entregas, uma questão que vem sendo tratada pela Secretaria e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) é o licenciamento da nova fábrica de celulose da CMPC, em Barra do Ribeiro. Como está esse assunto?
Isa - Está em andamento. Estamos ainda em tratativas para que nas próximas semanas a gente consiga ter as culminâncias do que vem a ser esse licenciamento. Mas, a expectativa é positiva.
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