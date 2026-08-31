BRDE projeta superar R$ 6 bilhões em operações em 2026

O diretor-presidente do BRDE, Heraldo Neves, e o diretor de Planejamento da instituição, Leonardo Busatto, visitaram o Jornal do Comércio nesta segunda-feira (31), durante a Expointer. Recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, os executivos destacaram a expansão dos financiamentos do banco e a importância de iniciativas que ajudam a identificar oportunidades de investimento nas diferentes regiões do Sul.
Segundo Neves, as contratações do BRDE cresceram cerca de 35% no primeiro semestre deste ano na comparação com igual período de 2025. Mantido o ritmo, a expectativa é superar R$ 6 bilhões em operações em 2026. O agronegócio responde por cerca de 40% da carteira do banco, com financiamentos voltados principalmente a investimentos de longo prazo, como irrigação, armazenagem, recuperação de solo e infraestrutura. A instituição também destacou o papel das cooperativas agrícolas e de crédito na distribuição dos recursos e no apoio aos produtores.
No encontro, Jarros apresentou aos dirigentes o Mapa Econômico do RS, projeto multiplataforma do Jornal do Comércio que percorre as diferentes regiões do Estado para identificar indicadores, investimentos, oportunidades e desafios locais. Neves e Busatto ressaltaram a convergência da iniciativa com a atuação do BRDE, que também busca ampliar sua presença regional e direcionar recursos para projetos capazes de estimular o desenvolvimento econômico.