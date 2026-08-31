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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 10:12

Touro versus coelho: contraste de tamanhos de animais gera curiosidade na Expointer

Criador de coelho de 800g, Rogério Kummer, compara tamanho do animal com o touro mais pesado da Expointer, do cabanheiro Elvio Francisco Presa

Criador de coelho de 800g, Rogério Kummer, compara tamanho do animal com o touro mais pesado da Expointer, do cabanheiro Elvio Francisco Presa

Luan Ulrich/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
A diversidade da Expointer se reflete também nos perfis de animais. No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o público encontra touros com mais de uma tonelada, assim como coelhos com menos de 1kg.
A diversidade da Expointer se reflete também nos perfis de animais. No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o público encontra touros com mais de uma tonelada, assim como coelhos com menos de 1kg.
Neste domingo, foi divulgado o animal mais pesado da feira. O touro Mário da Cerro Azul, de Santa Catarina, da raça Limousin, garantiu o posto ao registrar 1.485 quilos na pesagem oficial.
Segundo o cabanheiro Elvio Francisco Presa, Mário tem quatro anos e, desde novo, tinha potencial. “Tivemos cuidados especiais para que pudesse se desenvolver. O que o destaca é o comprimento, o volume de musculatura, é um animal extremamente frigorífico”, afirma, complementando que ainda há chance de o ponteiro da balança continuar subindo.
Mário já esteve mais pesado, inclusive, pois perdeu cerca de 15kg na viagem. A intenção é que no ano que vem ele ultrapasse os 1,5 mil quilos.
No lado oposto da balança, está o coelho de Rogério Kummer, da cabanha Ponche Verde, de Dom Pedrito. O bichinho pesa 880 gramas e cabe dentro de uma caixa de 15 centímetros.
“A raça coelho anão Netherland é considerada a menor do mundo de coelhos. Ele tem orelhas pequenas, cabeça arredondada e não pode atingir mais que 1,135kg, se não nem entra para julgamento”, descreve. Kummer expõe coelhos no Pavilhão dos Pequenos Animais.

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