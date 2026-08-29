Leite espera que governo federal ouça demandas do agro na Expointer

O governador Eduardo Leite visitou a 49ª Expointer
neste sábado (29), logo após os portões serem abertos no Parque de Exposições Assis Brasil
, em Esteio. Antes de ingressar na Casa de Esteio para um café da manhã com representantes do agronegócio, disse esperar que o governo federal marque presença no evento.
“O poder público está aqui sempre em profunda atenção. Falo poder público incluindo o governo federal, que a gente espera que também tenha participação e atuação aqui para poder ouvir as demandas, especialmente relacionadas aos desafios do endividamento dos nossos agricultores”, reforçou.
Para Leite, a Expointer é um grande palco de debates não apenas de negócios que vão se firmar, de movimentação da economia, mas de mobilização do setor. "A expectativa é bastante positiva. A feira tem recorde em número de expositores de agricultura familiar, de animais. A gente tem uma mobilização intensa aí do setor público, do setor privado, para discutir o agronegócio. E é momento de discussão também dos desafios que o setor passa”, lembrou.
Eduardo Leite se encontrou com lideranças envolvidas na Expointer
Mauro Belo Schneider/Especial/JC
O governador comentou, ainda, a situação das chuvas no Rio Grande do Sul e dos efeitos do El Niño. Ele lembrou que há alertas emitidos para diversas regiões do Estado e que a expectativa para domingo e segunda-feira é de volumes mais intensos na região Norte.
“Vamos continuar monitorando, acompanhando e esperando que não só a Expointer não seja impactada, como também os impactos sejam os menores possíveis em todo o Estado."