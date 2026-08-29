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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 10:51

Leite espera que governo federal ouça demandas do agro na Expointer

Eduardo Leite concedeu entrevista de imprensa antes de se reunir com o setor neste sábado

Eduardo Leite concedeu entrevista de imprensa antes de se reunir com o setor neste sábado

Nathan Lemos/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
O governador Eduardo Leite visitou a 49ª Expointer neste sábado (29), logo após os portões serem abertos no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Antes de ingressar na Casa de Esteio para um café da manhã com representantes do agronegócio, disse esperar que o governo federal marque presença no evento.
O governador Eduardo Leite visitou a 49ª Expointer neste sábado (29), logo após os portões serem abertos no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Antes de ingressar na Casa de Esteio para um café da manhã com representantes do agronegócio, disse esperar que o governo federal marque presença no evento.
“O poder público está aqui sempre em profunda atenção. Falo poder público incluindo o governo federal, que a gente espera que também tenha participação e atuação aqui para poder ouvir as demandas, especialmente relacionadas aos desafios do endividamento dos nossos agricultores”, reforçou.
Para Leite, a Expointer é um grande palco de debates não apenas de negócios que vão se firmar, de movimentação da economia, mas de mobilização do setor. "A expectativa é bastante positiva. A feira tem recorde em número de expositores de agricultura familiar, de animais. A gente tem uma mobilização intensa aí do setor público, do setor privado, para discutir o agronegócio. E é momento de discussão também dos desafios que o setor passa”, lembrou.
Eduardo Leite se encontrou com lideranças envolvidas na Expointer | Mauro Belo Schneider/Especial/JC
Eduardo Leite se encontrou com lideranças envolvidas na Expointer Mauro Belo Schneider/Especial/JC
O governador comentou, ainda, a situação das chuvas no Rio Grande do Sul e dos efeitos do El Niño. Ele lembrou que há alertas emitidos para diversas regiões do Estado e que a expectativa para domingo e segunda-feira é de volumes mais intensos na região Norte.
“Vamos continuar monitorando, acompanhando e esperando que não só a Expointer não seja impactada, como também os impactos sejam os menores possíveis em todo o Estado."

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