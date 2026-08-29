Expointer abre com expectativa de recorde e aposta na força da agricultura familiar

A 49ª Expointer começou oficialmente às 8h deste sábado (29), com visitantes já aguardando a abertura dos portões do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Sem chuva no momento do início da feira, o movimento começou cedo para uma edição que chega com expectativa de superar os resultados econômicos do ano passado, ampliar o público e o consumo nos diferentes espaços do evento.
A projeção é de que o impacto ultrapasse os limites do parque. Segundo o prefeito de Esteio, a movimentação deve alcançar hotéis, bares e restaurantes da região, além das vendas realizadas durante a própria feira.
“Certamente vai bater os recordes totais do ano passado, não só em vendas, como também na movimentação da rede hoteleira, de bares e restaurantes”, afirmou.
A dimensão econômica da Expointer também aparece na participação da agricultura familiar. O Pavilhão da Agricultura Familiar reúne, segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Gustavo Bohrer Paim, 509 estandes e representantes de 216 municípios.
O espaço passou por mudanças estruturais nesta edição, com corredores mais amplos e um mezanino destinado ao descanso dos visitantes. Para Paim, a feira funciona como uma grande vitrine para produtos que carregam a identidade e a produção de pequenas propriedades do Estado. “São produtos que você não encontra no supermercado e que representam famílias, histórias, tradições, carinho e dedicação à nossa história”, afirmou.
A procura pelo pavilhão vem crescendo mesmo diante dos impactos provocados pelas dificuldades climáticas enfrentadas pelo Estado nos últimos anos. Conforme o secretário, o espaço registra aumento de cerca de 25% ao ano na participação e no consumo.
Além da geração de negócios, a feira concentra uma série de discussões sobre os rumos do setor agropecuário. A renegociação das dívidas dos produtores está entre os temas que devem mobilizar entidades e autoridades durante os nove dias de programação.
O prefeito de Esteio avalia que a dimensão da Expointer contribui para ampliar a pressão por respostas às demandas do setor.
Mas a edição de 2026 também busca reforçar uma agenda ambiental. Pela primeira vez, a feira será realizada com neutralização de carbono, iniciativa que, segundo o prefeito, reforça a tentativa de aproximar produção agropecuária e sustentabilidade.
“A agropecuária não é parte do problema na questão das mudanças climáticas. Ela é parte da solução”, afirmou.
A Expointer segue até 6 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A feira é promovida pelo governo do Estado, por meio das secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Prefeitura de Esteio e entidades representativas do setor.