Expointer abre com expectativa de recorde e aposta na força da agricultura familiar

A 49ª Expointer começou oficialmente às 8h deste sábado (29), com visitantes já aguardando a abertura dos portões do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Sem chuva no momento do início da feira, o movimento começou cedo para uma edição que chega com expectativa de superar os resultados econômicos do ano passado, ampliar o público e o consumo nos diferentes espaços do evento.

A projeção é de que o impacto ultrapasse os limites do parque. Segundo o prefeito de Esteio, a movimentação deve alcançar hotéis, bares e restaurantes da região, além das vendas realizadas durante a própria feira.

LEIA TAMBÉM: Arremesso de milho integra programação de jogos rurais da Expointer

“Certamente vai bater os recordes totais do ano passado, não só em vendas, como também na movimentação da rede hoteleira, de bares e restaurantes”, afirmou.

A dimensão econômica da Expointer também aparece na participação da agricultura familiar. O Pavilhão da Agricultura Familiar reúne, segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Gustavo Bohrer Paim, 509 estandes e representantes de 216 municípios.

O espaço passou por mudanças estruturais nesta edição, com corredores mais amplos e um mezanino destinado ao descanso dos visitantes. Para Paim, a feira funciona como uma grande vitrine para produtos que carregam a identidade e a produção de pequenas propriedades do Estado. “São produtos que você não encontra no supermercado e que representam famílias, histórias, tradições, carinho e dedicação à nossa história”, afirmou.

A procura pelo pavilhão vem crescendo mesmo diante dos impactos provocados pelas dificuldades climáticas enfrentadas pelo Estado nos últimos anos. Conforme o secretário, o espaço registra aumento de cerca de 25% ao ano na participação e no consumo.

Além da geração de negócios, a feira concentra uma série de discussões sobre os rumos do setor agropecuário. A renegociação das dívidas dos produtores está entre os temas que devem mobilizar entidades e autoridades durante os nove dias de programação.

O prefeito de Esteio avalia que a dimensão da Expointer contribui para ampliar a pressão por respostas às demandas do setor.

Mas a edição de 2026 também busca reforçar uma agenda ambiental. Pela primeira vez, a feira será realizada com neutralização de carbono, iniciativa que, segundo o prefeito, reforça a tentativa de aproximar produção agropecuária e sustentabilidade.

“A agropecuária não é parte do problema na questão das mudanças climáticas. Ela é parte da solução”, afirmou.

A Expointer segue até 6 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A feira é promovida pelo governo do Estado, por meio das secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Prefeitura de Esteio e entidades representativas do setor.