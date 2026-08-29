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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 10:07

Arremesso de milho integra programação de jogos rurais da Expointer

Lançamento de espiga no balaio é promivido pelo Senar e ocorre durante todos os dias de feira

Lançamento de espiga no balaio é promivido pelo Senar e ocorre durante todos os dias de feira

Nathan Lemos/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
Com o objetivo de incentivar a participação do público em atividades voltadas à saúde e à valorização das tradições rurais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS) promove, durante a 49ª edição da Expointer, a dinâmica de arremesso de espiga de milho no balaio. A atividade integra uma programação que também oferece atendimentos preventivos de saúde ao longo dos nove dias da feira. É uma das formas de chamar a atenção dos visitantes para o estande. 
Com o objetivo de incentivar a participação do público em atividades voltadas à saúde e à valorização das tradições rurais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS) promove, durante a 49ª edição da Expointer, a dinâmica de arremesso de espiga de milho no balaio. A atividade integra uma programação que também oferece atendimentos preventivos de saúde ao longo dos nove dias da feira. É uma das formas de chamar a atenção dos visitantes para o estande. 
No espaço social do Senar-RS, localizado em frente à pista central, o público pode, além de participar do jogo, realizar medição de glicose e pressão arterial com a técnica de saúde rural Daniela Rosa e receber orientações sobre saúde bucal com a dentista Débora Deobber.
Segundo a coordenadora de Promoção Social do Senar-RS, Sandra Catarina Vieira, a dinâmica do lançamento de espiga faz parte dos Jogos Rurais, eventos promovidos pela entidade no interior do Rio Grande do Sul, com quatro etapas regionais e uma final realizada em Porto Alegre. “A ideia da atividade é incentivar e criar atrativos para fazer um resgate da cultura do meio rural e, ainda, incentivar o cuidado com a saúde”, afirma Sandra.

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