Pedestres vão pagar R$ 22,00 para entrar na Expointer 2026

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) divulgou os valores dos ingressos da 49ª Expointer. A feira do agronegócio acontecerá de 29 de agosto a 6 de setembro de 2026, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os valores para a feira serão cobrados sem taxa de serviço. Os pedestres vão desembolsar R$ 22,00 e os estudantes pagarão R$ 11,00 com apresentação da carteira oficial de estudante da UNE (ensino superior), UBES e UGES - Ensino Médio ou Fundamental.

Os idosos com 60 anos ou mais vão pagar o valor de R$ 11,00 com apresentação da carteira de identidade. Pessoas com deficiência desembolsam R$ 11,00 e crianças com menos de seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, terão entrada gratuita. A entrada de pedestres será pelos portões 2 e 6, das 8h às 20h. Cada ingresso é de uso único e válido apenas para o dia adquirido.

O estacionamento de veículos custa R$ 53,00 (sem taxa de serviço). O preço não inclui a entrada do motorista, nem dos demais passageiros. A entrada dos veículos pagantes acontece pelos portões 14 e 15. O horário é das 8h às 20h. Cada ingresso é de uso único e válido apenas para o dia adquirido. O camping dos expositores de animais tem o custo de R$ 526,00 - sem taxa de serviço. A entrada pelo portão 11 no horário das 6h às 20h.



Trensurb será uma das opções para chegar na Expointer



O trem metropolitano será uma das opções para chegar à 49ª Expointer. O Trensurb terá mais viagens aos finais de semana e o efetivo será reforçado em locais com maior fluxo. A empresa montou um esquema especial para adequar a oferta de serviços ao aumento previsto da demanda, principalmente nos finais de semana, além de adotar medidas para melhor orientar o fluxo na Estação Esteio. Também haverá reforço no efetivo de funcionários da área operacional nos pontos de maior movimento, além de plantões de equipes de manutenção em Esteio.

Com o intuito de garantir a informação e a comodidade dos usuários, avisos sonoros serão emitidos, nas estações e trens, com foco nas demandas pontuais referentes à Expointer - como compra antecipada de passagens e orientações para o desembarque dos trens.

Nos finais de semana de feira (29 e 30 de agosto, 5 e 6 de setembro), não será permitido o acesso de usuários com bicicletas ao sistema metroviário durante todo o horário de operação. Nos dias de semana, o acesso ao metrô com bicicletas ocorre normalmente, com liberação nos horários de menor movimento (das 9h às 16h e das 19h às 23h).

A tabela horária de circulação dos trens terá mudanças nos dias de feira, com quatro composições a mais circulando nos dias úteis e sábados, em horários diversos, e nove a mais aos domingos. O impacto é mais significativo nos finais de semana, com um incremento de 30 viagens aos sábados e de 89 nos domingos de Expointer.

O horário de operação dos trens será das 5h às 23h. O valor da passagem do metrô é R$ 5,00 (a empresa sugere que o usuário compre a passagem de volta antecipadamente).