Passeio de helicóptero atrai público na Expointer e movimenta cerca de 200 passageiros por dia

Sobrevoar o Parque Assis Brasil e a cidade de Esteio em pleno funcionamento da Expointer tem sido uma das experiências que mais chamam a atenção do público neste ano. Pela terceira edição consecutiva, a Helisul Aviação oferece voos panorâmicos sobre a feira, com decolagem de um heliponto montado especialmente para o evento. Em 2025, estima-se um faturamento de cerca de 576 mil.

Segundo o coordenador de operações da empresa, Carlos Netto, a procura tem sido intensa. “A aeronave começa a voar por volta das 9h30 da manhã e seguimos até o pôr do sol, quase sempre com fila de espera. Em média, 200 passageiros embarcam por dia”, afirma. Cada voo dura de seis a sete minutos, tempo suficiente para realizar três voltas sobre o parque e permitir uma visão ampla da movimentação e da cidade de Esteio.

A Helisul, sediada em Curitiba, atua em diferentes pontos turísticos do país, como Foz do Iguaçu, Beto Carrero (em Penha, Santa Catarina), Rio de Janeiro e Canela, na Serra Gaúcha. O preço da experiência na Expointer é de R$ 320 por pessoa. O valor, explica Netto, ajuda a custear uma operação de alto investimento, que envolve manutenção constante das aeronaves, combustível e aluguel do espaço — este último na casa de R$ 20 mil para os nove dias de feira.

Com números que impressionam, é possível dimensionar o tamanho da operação: 200 passageiros por dia a R$ 320 cada um resultam em R$ 64 mil de faturamento diário. Em nove dias de evento, a receita pode superar R$ 570 mil, montante que reflete também o impacto da Expointer na geração de negócios além dos tradicionais setores do agronegócio.

No ano passado, a Helisul já havia registrado bons resultados, mesmo com a feira ocorrendo em meio ao cenário de enchentes no Estado. Em 2025, o movimento foi ainda maior. “Este ano superou nossas expectativas e os números das edições anteriores”, comenta Netto.

No domingo de encerramento, a reportagem do Jornal do Comércio acompanhou um dos voos. Do alto, além do parque lotado, foi possível avistar a cidade de Esteio e a BR-116 tomada por veículos — uma perspectiva que ajuda a dimensionar a grandiosidade da feira.