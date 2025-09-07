Premiados da Agricultura Familiar relatam emoção e impacto imediato nas vendas

No coração da Expointer, onde sabores, histórias e tradições se encontram, produtores comemoram vitórias que ultrapassam as prateleiras e alcançam o reconhecimento do esforço de uma vida dedicada à agricultura familiar. O 13º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar, cujo resultado foi divulgado na última quinta-feira (4), trouxe não apenas troféus, mas visibilidade, emoção e a certeza de que a dedicação tem retorno.

Entre os destaques está a Vinícola De Cezaro, de Farroupilha, que conquistou o primeiro lugar em duas categorias: vinho tinto fino seco e vinho tinto de mesa - outras variedades. Orgânica desde sua origem, a vinícola nasceu em 2001 e se consolidou em 2004, sempre priorizando o cultivo sem agrotóxicos. Para o sócio Daniel de Cezaro, o prêmio valoriza a aposta de duas décadas na agricultura limpa.



“É um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo. As pessoas veem a plaquinha e querem entender o porquê de termos sido escolhidos os melhores. Isso desperta interesse, gera aprendizado e também vendas. Estamos muito felizes e motivados a seguir buscando novas conquistas”, afirmou.

O mesmo entusiasmo tomou conta de Emanuel Hollenbach, da Vivaflor, de São João da Urtiga. Criador de abelhas desde 2015, ele fundou sua agroindústria em 2020, em plena pandemia. Na sua segunda participação na Expointer, garantiu o 1º lugar na categoria Mel.

“Foi uma surpresa muito positiva. A gente trabalha com agroecologia, sempre preservando o ambiente e cuidando das abelhas. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, celebrou. O título já rendeu aumento na procura: “As pessoas vêm experimentar o mel premiado, é um diferencial enorme”, contou.

De Gramado, o Laticínio Ruppenthal também tem motivos para comemorar. Dono de oito anos de trajetória e presença marcante na feira, o produtor levou pela primeira vez o 1º lugar no queijo colonial, após ter ficado em segundo em 2019 e em terceiro em 2023.

“Esse prêmio sinaliza que estamos no caminho certo. Desde quinta-feira, quando recebemos a placa, as vendas cresceram cerca de 30%. O público está procurando pelo primeiro lugar”, destacou o proprietário Everson Ruppenthal.

Já em Vera Cruz, o casal Fátima e Paulo Schunke, da Embutidos Schunke, vive dias de orgulho. O salame tipo italiano produzido pela família foi eleito o melhor de todo o Pavihão.

“É uma emoção que não cabe no peito. A gente sempre busca colocar o melhor no produto e esse prêmio é uma conquista imensa”, disse Fátima. Segundo ela, a visibilidade se refletiu rapidamente nas vendas: “O público vem atrás do salame premiado. É uma propaganda muito positiva. Para nós, a Expointer é como uma safra".

Ao todo, 232 produtos concorreram em 16 categorias, que incluíram desde salames, vinhos e queijos até doces de leite, sucos, cachaças e licores. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam placas e certificados, o que os destacou na feira.

O reflexo imediato nas vendas foi ponto comum entre os vencedores. Portanto, para além do prestígio, os prêmios se transformaram em ferramenta de divulgação espontânea, que desperta curiosidade no consumidor e agrega valor aos produtos. Nesse movimento, o concurso cumpre um duplo papel: enaltece a qualidade da produção artesanal e impulsiona a sustentabilidade econômica da agricultura familiar.

Vencedores do 13º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar



Salame tipo italiano

1º Embutidos Schunke (Vera Cruz) – banca 197

2º Weber Embutidos (Não-Me-Toque) – banca 292

3º Viz Embutidos (Presidente Lucena) – banca 148

Linguiça de carne suína defumada

1º Embutidos Andreis (Gramado) – banca 157

2º Embutidos Vetorazzi (Constantina) – banca 60

3º Embutidos Edinger (Gramado) – banca 104

Cachaça prata

1º Weber Haus (Ivoti) – banca 199

2º Velho Alambique (Santa Tereza) – banca 306

3º Cachaçaria Wille (Poço das Antas) – banca 236

Cachaça envelhecida – carvalho

1º Cachaçaria Invito (Novo Hamburgo) – banca 296

2º Harmonie Schnaps (Harmonia) – banca 186

3º Destilados Santin (Pinto Bandeira) – banca 170

Cachaça envelhecida – amburana

1º Harmonie Schnaps (Harmonia) – banca 186

2º Cachaçaria Wille (Poço das Antas) – banca 236

3º Cachaçaria Hartmann (Pareci Novo) – banca 72

Licor à base de cachaça

1º Cachaçaria Invito (Novo Hamburgo) – licor de ervas – banca 296

2º Cachaçaria Pol (Marau) – licor de banana – banca 13

3º Casa Bucco (Bento Gonçalves) – licor de cachaça – banca 155

Vinho branco fino seco

1º Adega Mascarello (Flores da Cunha) – banca 240

2º Vinhos Pasqualli (Monte Belo do Sul) – banca 159

3º Vinícola Bassani (Fagundes Varela) – banca 101

Vinho branco de mesa seco

1º Casa Zottis (Bento Gonçalves) – banca 126

2º Vinhos Porão do Vale (Bento Gonçalves) – banca 283

3º Vinícola Zanivan (Floriano Peixoto) – banca 105

Vinho tinto fino seco

1º Vinícola De Cezaro (Farroupilha) – banca 438

2º Vinícola Piccola Cantina (Bento Gonçalves) – banca 180

3º Vinhos Forestti (Pinto Bandeira) – banca 228

Vinho tinto de mesa – outras variedades

1º Vinícola De Cezaro (Farroupilha) – banca 438

2º Casa Zottis (Bento Gonçalves) – banca 126

3º Vinhos Seu Zé (Caxias do Sul) – banca 257

Vinho tinto de mesa seco bordô

1º Adega Carrini (Cacique Doble) – bancas 53 e 54

2º Vinícola Bassani (Fagundes Varela) – banca 101

3º Vinhos Forestti (Pinto Bandeira) – banca 228

Suco de uva integral

1º Casa Zottis (Bento Gonçalves) – banca 126

2º Orgânicos Mariani (Garibaldi) – banca 445

3º Vinícola Piazza (Candiota) – banca 81

Mel

1º Vivaflor (São João da Urtiga) – banca 46

2º Apiário Dapper (Três Passos) – banca 128

3º Flor do Pampa (Jaguarão) – banca 79

Queijo colonial

1º Laticínio Ruppenthal (Gramado) – banca 337

2º Sítio Esperança (Barão de Cotegipe) – banca 226

3º Laticínios Zago (Hulha Negra) – banca 139

Doce de leite

1º Agroindústria DahRê (Salvador das Missões) – banca 192

2º Agroindústria La Serrana (Barros Cassal) – banca 171

3º Queijaria Tradição (Nova Petrópolis) – banca 312

Melado líquido

1º Produtos da Liane (Vera Cruz) – banca 282

2º Agroindústria Porath (Vera Cruz) – banca 319

3º Acedi Alimentos (Santa Clara do Sul) – banca 28