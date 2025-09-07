Premiados da Agricultura Familiar relatam emoção e impacto imediato nas vendas

No coração da Expointer, onde sabores, histórias e tradições se encontram, produtores comemoram vitórias que ultrapassam as prateleiras e alcançam o reconhecimento do esforço de uma vida dedicada à agricultura familiar. O 13º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar, cujo resultado foi divulgado na última quinta-feira (4), trouxe não apenas troféus, mas visibilidade, emoção e a certeza de que a dedicação tem retorno.
Entre os destaques está a Vinícola De Cezaro, de Farroupilha, que conquistou o primeiro lugar em duas categorias: vinho tinto fino seco e vinho tinto de mesa - outras variedades. Orgânica desde sua origem, a vinícola nasceu em 2001 e se consolidou em 2004, sempre priorizando o cultivo sem agrotóxicos. Para o sócio Daniel de Cezaro, o prêmio valoriza a aposta de duas décadas na agricultura limpa.
“É um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo. As pessoas veem a plaquinha e querem entender o porquê de termos sido escolhidos os melhores. Isso desperta interesse, gera aprendizado e também vendas. Estamos muito felizes e motivados a seguir buscando novas conquistas”, afirmou.
O mesmo entusiasmo tomou conta de Emanuel Hollenbach, da Vivaflor, de São João da Urtiga. Criador de abelhas desde 2015, ele fundou sua agroindústria em 2020, em plena pandemia. Na sua segunda participação na Expointer, garantiu o 1º lugar na categoria Mel.
“Foi uma surpresa muito positiva. A gente trabalha com agroecologia, sempre preservando o ambiente e cuidando das abelhas. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, celebrou. O título já rendeu aumento na procura: “As pessoas vêm experimentar o mel premiado, é um diferencial enorme”, contou.
De Gramado, o Laticínio Ruppenthal também tem motivos para comemorar. Dono de oito anos de trajetória e presença marcante na feira, o produtor levou pela primeira vez o 1º lugar no queijo colonial, após ter ficado em segundo em 2019 e em terceiro em 2023.
“Esse prêmio sinaliza que estamos no caminho certo. Desde quinta-feira, quando recebemos a placa, as vendas cresceram cerca de 30%. O público está procurando pelo primeiro lugar”, destacou o proprietário Everson Ruppenthal.
Já em Vera Cruz, o casal Fátima e Paulo Schunke, da Embutidos Schunke, vive dias de orgulho. O salame tipo italiano produzido pela família foi eleito o melhor de todo o Pavihão.
“É uma emoção que não cabe no peito. A gente sempre busca colocar o melhor no produto e esse prêmio é uma conquista imensa”, disse Fátima. Segundo ela, a visibilidade se refletiu rapidamente nas vendas: “O público vem atrás do salame premiado. É uma propaganda muito positiva. Para nós, a Expointer é como uma safra".
Ao todo, 232 produtos concorreram em 16 categorias, que incluíram desde salames, vinhos e queijos até doces de leite, sucos, cachaças e licores. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam placas e certificados, o que os destacou na feira.
O reflexo imediato nas vendas foi ponto comum entre os vencedores. Portanto, para além do prestígio, os prêmios se transformaram em ferramenta de divulgação espontânea, que desperta curiosidade no consumidor e agrega valor aos produtos. Nesse movimento, o concurso cumpre um duplo papel: enaltece a qualidade da produção artesanal e impulsiona a sustentabilidade econômica da agricultura familiar.
Vencedores do 13º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar
Salame tipo italiano
1º Embutidos Schunke (Vera Cruz) – banca 197
2º Weber Embutidos (Não-Me-Toque) – banca 292
3º Viz Embutidos (Presidente Lucena) – banca 148
Linguiça de carne suína defumada
1º Embutidos Andreis (Gramado) – banca 157
2º Embutidos Vetorazzi (Constantina) – banca 60
3º Embutidos Edinger (Gramado) – banca 104
Cachaça prata
1º Weber Haus (Ivoti) – banca 199
2º Velho Alambique (Santa Tereza) – banca 306
3º Cachaçaria Wille (Poço das Antas) – banca 236
Cachaça envelhecida – carvalho
1º Cachaçaria Invito (Novo Hamburgo) – banca 296
2º Harmonie Schnaps (Harmonia) – banca 186
3º Destilados Santin (Pinto Bandeira) – banca 170
Cachaça envelhecida – amburana
1º Harmonie Schnaps (Harmonia) – banca 186
2º Cachaçaria Wille (Poço das Antas) – banca 236
3º Cachaçaria Hartmann (Pareci Novo) – banca 72
Licor à base de cachaça
1º Cachaçaria Invito (Novo Hamburgo) – licor de ervas – banca 296
2º Cachaçaria Pol (Marau) – licor de banana – banca 13
3º Casa Bucco (Bento Gonçalves) – licor de cachaça – banca 155
Vinho branco fino seco
1º Adega Mascarello (Flores da Cunha) – banca 240
2º Vinhos Pasqualli (Monte Belo do Sul) – banca 159
3º Vinícola Bassani (Fagundes Varela) – banca 101
Vinho branco de mesa seco
1º Casa Zottis (Bento Gonçalves) – banca 126
2º Vinhos Porão do Vale (Bento Gonçalves) – banca 283
3º Vinícola Zanivan (Floriano Peixoto) – banca 105
Vinho tinto fino seco
1º Vinícola De Cezaro (Farroupilha) – banca 438
2º Vinícola Piccola Cantina (Bento Gonçalves) – banca 180
3º Vinhos Forestti (Pinto Bandeira) – banca 228
Vinho tinto de mesa – outras variedades
1º Vinícola De Cezaro (Farroupilha) – banca 438
2º Casa Zottis (Bento Gonçalves) – banca 126
3º Vinhos Seu Zé (Caxias do Sul) – banca 257
Vinho tinto de mesa seco bordô
1º Adega Carrini (Cacique Doble) – bancas 53 e 54
2º Vinícola Bassani (Fagundes Varela) – banca 101
3º Vinhos Forestti (Pinto Bandeira) – banca 228
Suco de uva integral
1º Casa Zottis (Bento Gonçalves) – banca 126
2º Orgânicos Mariani (Garibaldi) – banca 445
3º Vinícola Piazza (Candiota) – banca 81
Mel
1º Vivaflor (São João da Urtiga) – banca 46
2º Apiário Dapper (Três Passos) – banca 128
3º Flor do Pampa (Jaguarão) – banca 79
Queijo colonial
1º Laticínio Ruppenthal (Gramado) – banca 337
2º Sítio Esperança (Barão de Cotegipe) – banca 226
3º Laticínios Zago (Hulha Negra) – banca 139
Doce de leite
1º Agroindústria DahRê (Salvador das Missões) – banca 192
2º Agroindústria La Serrana (Barros Cassal) – banca 171
3º Queijaria Tradição (Nova Petrópolis) – banca 312
Melado líquido
1º Produtos da Liane (Vera Cruz) – banca 282
2º Agroindústria Porath (Vera Cruz) – banca 319
3º Acedi Alimentos (Santa Clara do Sul) – banca 28