Sábado de sol e tempo ameno lota pavilhões da Expointer

O último sábado (5) da Expointer teve ares de recorde. Desde cedo, o movimento intenso deu sinais de que o dia poderia superar os números do domingo anterior, dia 31, quando 140 mil pessoas circularam pelo Parque Assis Brasil, em Esteio. Embora a assessoria de comunicação da feira ainda não tenha divulgado a parcial de público, a impressão é de que quase todos os espaços estavam cheios.

O Pavilhão da Agricultura Familiar, tradicional ponto de maior concentração, mal comportava o vai e vem de visitantes. Mas também nos corredores dos Pequenos Animais e dos Gados de Corte era difícil encontrar espaço livre.

O clima colaborou: friozinho ameno, suavizado por períodos de sol, com máxima de 20 °C nos termômetros do parque. Depois de dias de instabilidade, a combinação fez o público se espalhar pelos gramados, áreas externas e restaurantes, compondo um cenário típico do fim de semana da feira.

Entre os que aproveitam o sábado está Maria Helena Alves, 62 anos, de Santa Cruz do Sul, que passeava pela rua Boulevard carregada de sacolas. “Sempre venho direto na Agricultura Familiar. Aqui tem de tudo: queijo, salame, chimia. Já comprei melado e um kit de sucos coloniais para levar para casa. É bom poder conversar com quem produz e ainda garantir estoque para o mês”, conta.

Já Gabriel Martins, 28 anos, de Porto Alegre, disse que o programa era menos sobre comprar e mais sobre estar no parque. “Vim de Trensurb com a minha namorada. É muito prático, a gente desce na estação e já entra na Expointer. Hoje nem quisemos entrar nas vitrines de máquinas. Viemos caminhar, curtir os animais e aproveitar esse clima gostoso. Para mim, a feira é isso: um passeio diferente, que marca o calendário do ano. E está acabando”, disse.

O movimento foi tão intenso que os estacionamentos internos do Parque Assis Brasil chegaram a lotar em alguns momentos, principalmente durante a manhã. Assim, para quem não veio de Trensurb, restou recorrer às vagas improvisadas e aos estacionamentos nos arredores da feira - que também estavam tomados.