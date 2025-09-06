Na Casa do JC na Expointer, Maranata fala sobre pré-candidatura ao governo do RS

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, esteve na Casa do Jornal do Comércio na Expointer, na tarde desta sexta-feira (5), onde foi recebido pelo presidente do JC, Giovanni Tumelero. Na conversa, o gestor falou sobre sua pré-candidatura ao governo do Estado e também sobre projetos em andamento no município da Grande Porto Alegre.

Maranata recebeu convite do PSDB para disputar o Piratini em 2026. Segundo ele, a decisão, anunciada na última segunda-feira (1º), foi construída em diálogo com vereadores da Região Metropolitana e outros prefeitos. “É uma honra estar à disposição para representar um projeto de esperança, de retomada do crescimento e de fortalecimento da saúde, que passa por um dos momentos mais críticos da nossa história”, afirmou.

Ao comentar o cenário político, disse não se alinhar a polarizações. “Político não pode ser idolatrado. É para dar resultado e ser cobrado. Consegui recursos tanto com o governo do PT quanto com o governo Bolsonaro, sem olhar para ideologia, porque quem perde com a divisão é a população”, afirmou, destacando que pretende apresentar um projeto com foco social e em justiça para aposentados, crianças e famílias de baixa renda.

Além da política estadual, Maranata falou sobre a realidade de Guaíba. Ele destacou avanços nas negociações com a Toyota, que deve anunciar novidades ainda durante a feira, e citou o lançamento do Aermóvel, previsto para 23 de setembro.

Outro ponto tratado foi a reforma da Orla. O projeto já recebeu aprovação em Brasília e agora tramita no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Segundo o prefeito, a parceria prevê juros de 3% ao ano, prazo de 30 anos para pagamento e cinco anos de carência. “Não é apenas a reforma da Orla. Estamos falando de obras estruturantes, de proteção da cidade e de incentivo ao turismo. Guaíba já recebeu mais de 9 milhões de visitantes e vamos seguir nessa direção”, completou.