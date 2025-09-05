Governo do Estado entrega 15 licenças ambientais na Expointer 2025 com investimentos de cerca de R$ 4 bilhões

A Arena, localizada no Estande do Governo do Estado na Expointer, recebeu uma plateia especial na tarde desta quinta-feira (4/9), composta por empreendedores de diferentes áreas. Na ocasião, o governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), órgão licenciador vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou a entrega de 11 licenças ambientais. Somadas às quatro licenças entregues na segunda-feira (1º/9), o investimento dos empreendedores, que escolheram o Rio Grande do Sul para se instalar, é de cerca de R$ 4 bilhões.

"Hoje, o governo do Estado reafirma, aqui na Expointer, que desenvolvimento e sustentabilidade caminham juntos e isso já é uma realidade. A entrega dessas licenças ambientais em setores estratégicos mostra que estamos pavimentando um novo ciclo de crescimento: moderno, responsável e com base em critérios técnicos rigorosos. Esse é o Rio Grande do Sul que estamos construindo, que cresce com responsabilidade ambiental e visão de futuro”, enfatizou a secretária da Sema, Marjorie Kauffmann.

Foram concedidas quatro Licenças Prévias e de Instalação Unificadas (LPI), três Licenças de Operação (LO), uma Licença de Instalação (LI), uma Licença Prévias de Ampliação (LPA), uma Licença de Ampliação (LIA) e uma Licença Prévia (LP).

O presidente da Fepam, Renato Chagas, ressaltou que cada uma dessas licenças entregues representa muito mais do que um documento, mas, sim, a confiança, o rigor técnico e o compromisso com o futuro. “A Fepam atua de forma transparente, ágil e técnica para garantir que os empreendimentos tenham viabilidade ambiental e contribuam para um modelo de desenvolvimento sustentável. Estamos falando de biodigestores, de biodiesel, de energia limpa, de inovação no campo e na indústria. A Fepam está pronta para continuar sendo essa ponte entre o empreendedorismo responsável e a proteção ambiental”, afirmou.

Veja as Licenças Prévias e de Instalação (LPI)

- Empreendimento Carina Nicaretta Bernardi;

- Usina Hidrelétrica Poersch LTDA;

- Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social LTDA;

- CEE Equatorial, em Osório (RS);

- Mahindra do Brasil Industrial LTDA, fabricante e montadora de tratores e máquinas de terraplanagem em Dois Irmãos (RS);

- CEEE Equatorial – Linha de transmissão entre Alvorada e Viamão.

Licenças de Operação (LO)

- Empreendedor Rafael Luiz Nicaretta Bernardi, para a criação de suínos (creche), na cidade de Seberi (RS);

- Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), em Triunfo (RS);

- Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Bruna, localizada entre Esmeralda e Vacaria.

Licença de Instalação (LI)

- RGE Sul, em São Sepé (RS) (também recebeu quatro autorizações de manejo de vegetação nativa para instalação de redes de distribuição de energia, que atendem as cidades de Quaraí, Marau, Erebango e Derrubadas).

Licença Prévia de Ampliação (LPA)

- A Vaccaro Indústria de Derivados Digitais LTDA, de Erechim (RS).

Licença de Ampliação (LA)

- Voestalpine Meincol S.A, fabricante de tubos e perfis metálicos de Caxias do Sul (RS).

Licença Prévia (LP)

- Bioo Passo Fundo Holding S.A, atividade de biogás em Passo Fundo;

- CGT Eletrosul, Santa Vitória do Palmar;

- Complexo Eólico Pampeiro, em Santana do Livramento.