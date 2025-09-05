Expointer baterá marca de público de toda edição 2024 nesta sexta-feira

Com a presença de 77.244 pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil nesta quinta-feira (4), dia com mais chuva desde o início da Expointer, o total de visitantes chegou ao número de 622.123. Em 2024, ao longo de todo o evento, passaram pelo local 662.000 visitantes, volume que deve ser superado hoje.

presença dos ministros Carlos Fávaro e Paulo Teixeira Com o Desfile dos Campeões e a, é esperado um público grande. Está previsto, inclusive, um protesto contra a falta de medidas para ajudar os produtores.

Ainda chove no parque e faz frio. A precipitação, no entanto, é bem menor do que a registrada ao longo da semana, o que deve incentivar famílias a circularem pela Expointer.