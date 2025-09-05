Sebrae e Secretaria de Turismo do RS levam estudantes à história do tropeirismo na Expointer 2025

A partir de uma iniciativa do Sebrae RS em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado, estudantes do ensino fundamental puderam conhecer um pouco mais sobre a cultura do tropeirismo. Até esta sexta-feira (5), os alunos que estiveram no estande da entidade privada na Expointer puderam obter informações sobre uma das primeiras formas de atividade econômica organizada no Rio Grande do Sul.

No local, os estudantes puderam acessar o Educaturis, material técnico em formato de história em quadrinhos, desenvolvido para cada período escolar. O conteúdo abordou de forma lúdica o empreendedorismo local, mostrando como é possível transformar a cultura, o turismo e as riquezas da região em oportunidades de crescimento e inovação. A ação reforçou a valorização da vida no campo, do turismo de aventura, da gastronomia regional e do desenvolvimento de novas gerações de empreendedores rurais.



