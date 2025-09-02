Porto Alegre,

CapaExpointerPecuária

Publicada em 02 de Setembro de 2025 às 12:37

Expointer tem berçário de bezerros, apesar de muita gente não saber

Dani Barcellos/Especial/JC
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Para as crianças que frequentam a Expointer, o ponto alto são os animais. As que são criadas nas cidades encontram no Parque de Exposições Assis Brasil a oportunidade de tocá-los e ouvir os sons que fazem. E há um local em especial que tem deixado os pequenos encantados, o berçário de bezerros ou, como é apelidado, o “bezerrário”.
Na manhã desta terça-feira (2), havia sete bezerros no espaço do Pavilhão do Gado Leiteiro. A área é cercada, mas as crianças podem interagir com eles.
Bezerra Divindade nasceu às 8h desta terça-feira na Expointer | Dani Barcellos/Especial/JC
Conforme o criador José Amaral, os recém-nascidos ficam com as mães um tempo e depois são levados ao local. “É a 15ª Expointer que a Gir Leiteiro está fazendo, e a gente sempre teve o bezerrário”, explica.
Às 8h, nasceu a “Divindade” no parque. Ela mamou e foi toda limpa pela mãe a lambidas. A estagiária de Veterinária que cuidava da bezerra, Bruna Martins, conta que, quando chegou pela manhã, viu que a bolsa da vaca, criada por Daniel Rocha Viegas, em Gravataí, estava estourando.  
Esse é considerado o segundo animal a nascer na Expointer 2025, já que o primeiro foi um pônei da Cabanha Bom Fim, na segunda-feira. “Eles nascem sem nenhuma imunidade, pois ela vem do colostro”, explica a estagiária, sobre a importância do contato com a mãe.

