Diferencial da Unicred Geração são os nossos clientes, diz Kalil Neto

Com um total de oito cooperativas no Rio Grande do Sul, a Unicredi Geração busca em breve lançar a modalidade de captação de recursos financeiros junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para repassar aos cooperados associados. "Hoje, toda operação da Unicredi é feita com dinheiro próprio da instituição financeira. O nosso diferencial é o cuidado com os nossos clientes e olhar nos olhos dos nossos clientes", destaca o coordenador do Núcleo da Unicred Geração, Elias kalil Neto, durante visita a Casa do Jornal do Comércio na Expointer. Kalil Neto, na companhia do gerente executivo de Desenvolvimento de Negócios da Unicred Geração, e da gerente de marketing da Sicredi Geração visitou a Casa do Jornal do Comércio onde foram recebidos pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Kalil Neto destacou o lançamento da plataforma digital ZIIN que oferece um portfólio completo de ativos financeiros para diversificar e dar mais opções de investimentos para os cooperados do Sistema Unicred. A iniciativa oferece aos cooperados uma plataforma de investimentos ampla e diversificada. O leque de opções abrange desde ativos de renda fixa, como títulos públicos e privados e até ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários (FIIs), BDRs, ETFs, Fiagros, derivativos e opções, acessíveis por meio de um home broker.

Além de oferecer um portfólio completo de investimentos, a plataforma digital se destaca pelo modelo cooperativista de atendimento interno aos colaboradores da Unicred. A Unicred Geração está presente em 13 estados com um total de 115 agências.