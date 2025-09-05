Relatório projeta cenário das cadeias agrícola e pecuária no Rio Grande do Sul

A agricultura enfrenta um contexto de mercado negativo, principalmente pela continuidade do ciclo de baixa nos preços dos grãos, custos de produção elevados e juros altos. A avaliação consta do Relatório da Bateleur, que está sendo apresentado ao mercado, durante a 48ª Expointer, em Esteio.

O estudo divulgado analisa os principais vetores econômicos das cadeias agrícola e pecuária no Rio Grande do Sul e no Brasil. O levantamento oferece uma análise do ambiente econômico atual e projeta os cenários de médio e longo prazo para as cadeias agrícola e pecuária no Estado e no País.

O destaque fica para os fatores estruturais que impactam a competitividade e a sustentabilidade do setor. Sócio da Bateleur e responsável pelo estudo, Caio Debiasi visitou a Casa do Jornal do Comércio nesta sexta-feira (5), onde foi recebido pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e apresentou o relatório "A resiliência do agronegócio – Brasil e RS".

"No caso do Rio Grande do Sul, o cenário é agravado pela recorrência de eventos climáticos extremos, com estiagens recorrentes e enchentes severas, que ocasionaram uma sequência de quebras de safra nos últimos anos", destaca. Conforme o sócio da Bateleur, esse cenário restringe investimentos, pressiona o caixa e amplia o endividamento, especialmente em propriedades de menor porte, que já operam sob condições mais frágeis de capitalização.

O estudo aponta que a pecuária conseguiu expandir sua rentabilidade nos últimos anos em virtude do aumento dos preços e da redução dos custos de produção, mesmo impactada pela enchente do ano passado. "Apesar das adversidades conjunturais, o horizonte de longo prazo permanece promissor para o agronegócio brasileiro", comenta.

De acordo com Debiasi, a demanda global por alimentos continuará em expansão, impulsionada pelo crescimento populacional e pela elevação da renda em mercados emergentes. Além disso, segundo Debiasi, a transição energética abrirá espaço para biossoluções, como biocombustíveis e bioenergia, áreas nas quais o Brasil já ocupa posição de destaque.