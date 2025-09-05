Protestos marcam desfile de abertura da Expointer

O desfile de abertura da Expointer, nesta sexta-feira (5), na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil, foi marcado por protestos de agricultores e pecuaristas endividados. Entre faixas, apitaços e balões, produtores reivindicaram medidas mais amplas do governo federal e do Senado para renegociar dívidas acumuladas após anos de estiagens e a enchente de 2024.

O movimento ocorreu de forma pacífica nas arquibancadas. Além disso, agricultores posicionaram no canto do espaço central do parque coroas de flores e balões em referência a colegas que se suicidaram em meio ao desespero das dívidas. Conforme os organizadores, ao menos 24 produtores gaúchos tiraram a própria vida nos últimos anos. “Aquilo é cada vida que se perdeu, é cada suicídio que ocorreu em prol das dívidas, de pessoas que não acharam outra alternativa”, disse o pecuarista Fábio Rigodanzo, de Derrubadas.

Ministro Carlos Fávero participou da cerimônia

Além da simbologia, os manifestantes criticaram o espaço reduzido reservado para o protesto. “Nos deixaram confinados num espaço muito pequeno. Chega a ser ridículo, porque o restante da arena estava sobrando. Mas a manifestação segue sendo ordeira e respeitosa”, afirmou Rigodanzo.

Securitização das dívidas

A principal bandeira solicitada pelos produtores é a aprovação do Projeto de Lei 5.122/2023, que trata da securitização das dívidas rurais. A proposta permitiria prorrogar o pagamento dos débitos por até 15 anos, com três anos de carência, em condições consideradas mais compatíveis com a crise vivida no campo.

“Seria necessário um período de pelo menos 12 anos, com dois anos de carência e juros mais baixos. O que está sendo discutido ainda é muito aquém da realidade”, acrescentou Rigodanzo, antes do anúncio do presidente Lula sobre o assunto nas redes sociais.

Ainda nesta sexta, o governo federal anunciou uma Medida Provisória (MP) que autoriza a renegociação das dívidas. No total, serão R$ 12 bilhões em recursos aportados do Tesouro, com juros controlados — taxas das linhas de crédito serão de 6% ao ano a 10% ao ano . Os detalhes da MP assinada por Lula serão apresentados pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, na Expointer. A medida é válida para todo o Brasil.

O pecuarista Vanderlei de Bona, de Soledade, reforçou a gravidade da situação. “Passamos por quatro secas e uma enchente. Empenhoramos casa, terra, maquinário, e hoje não temos mais recursos. Se o governo não nos apoiar, pode faltar arroz, açúcar e café. O PIB dos municípios já caiu 40% e muitas cidades têm salas comerciais fechadas”, relatou.

Crise prolongada

As perdas no campo vêm se acumulando desde 2020, com quatro anos de estiagens seguidos por excesso de chuvas e enchentes históricas. O endividamento rural, segundo as entidades que organizam o protesto, é consequência direta da sucessão de desastres climáticos.

"Não é má gestão. É climático. Outros estados sofrem também, mas o Rio Grande do Sul tem enfrentado a situação de forma mais grave”, resumiu Rigodanzo. Assim, nas arquibancadas, além das roupas tradicionalistas, multiplicaram-se bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul, acompanhadas de faixas com dizeres como “Securitização já” e “Vota PL 5122/2023”.