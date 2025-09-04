Instituto Caldeira e Fiergs apresentam programa Indústria do Amanhã na Expointer

A Casa do Jornal do Comércio na Expointer recebeu, na tarde desta quinta-feira (4), a diretora de Negócios do Instituto Caldeira, Carolina Cavalheiro. A visita antecipou o encontro do programa Indústria do Amanhã, que ocorreu no início da noite, no estande da Fiergs no Parque Assis Brasil, em Esteio.

O Indústria do Amanhã é uma iniciativa conjunta do Sistema Fiergs e do Instituto Caldeira que busca aproximar inovação e setor produtivo. O programa prevê a capacitação de mil jovens, além de 500 educadores e gestores, e tem a meta de sensibilizar ao menos 5 mil indústrias para os temas ligados à tecnologia. Do total, 50 empresas devem implementar projetos de inovação aberta e 150 startups serão conectadas a oportunidades no ramo industrial.

Segundo Carolina, a proposta é “unir a Casa da Indústria e a Casa da Inovação” para levar essa pauta especialmente ao interior do Estado, onde está a maior parte das 50 mil indústrias gaúchas. “Hoje, 90% delas têm até 50 funcionários e muitas ainda não associam a indústria ao ambiente de tecnologia. O programa quer preparar tanto as empresas quanto os talentos que vão atuar nesse setor”, afirmou Carolina.

A diretora destacou também a necessidade de mudar a percepção dos jovens sobre as carreiras no setor. “Muitos ainda veem a indústria como um espaço de graxa e maquinário pesado. Mas a indústria do futuro está conectada à inteligência artificial, à robótica e a novas formas de inovação. O desafio é mostrar a esse jovem que essa pode ser uma carreira possível e atrativa”, completou.

A programação desta quinta-feira incluiu painéis e cases de inovação com empresas como John Deere, Stihl, Unifertil e startups do agronegócio, além de debates sobre o uso de inteligência artificial e robótica no campo. O encerramento reúne cerca de 100 convidados para um encontro com dirigentes da Fiergs e do Instituto Caldeira, que farão uma análise sobre os impactos da tecnologia na indústria e no agronegócio.