Ministro do Uruguai que falar sobre exigências da UE com Fávaro na Expointer

O ministro de Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Luis Alfredo Fratti, tem expectativa de encontrar o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, nesta sexta-feira (5), na Expointer. A intenção é tratar de temas comuns à América do Sul.

“Queremos falar da COP 30, sobre um olhar comum no Mercosul, bioinsumos e sobre as exigências da União Europeia a respeito de desmatamento”, disse, durante visita à Casa do JC, quando foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.

De acordo com o ministro uruguaio, a partir do ano que vem, o bloco europeu vai exigir certificado de produtos que não tenham provocado impactos ambientais nas florestas. Para Fratti, o Brasil é um parceiro muito importante, sendo o segundo principal fornecedor de turistas – atrás apenas da Argentina.

Fratti comentou, ainda, a parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Nacional de Investigação Agropecuária (INIA) do Uruguai para cooperação técnica bilateral na área agrícola. Ele lembrou que o Uruguai não compete com nenhum outro país em volume, mas sim em qualidade por meio da agropecuária e produtos como carne, vinhos e produtos lácteos.

Depois da Expointer, a comitiva do ministro seguirá para a Expo Prado, em Montevidéu.