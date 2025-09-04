Lactalis anuncia investimento de R$ 400 milhões em suas unidades no RS

A francesa Lactalis, maior captadora de leite do Brasil e do mundo, anunciou nesta quinta-feira (4), durante a 48ª Expointer, investimento de R$ 400 milhões na ampliação de suas cinco fábricas no Rio Grande do Sul.

O recurso, aplicado ao longo de três anos, deverá potencializar a produção de queijo e whey, nas unidades de Ijuí, Santa Rosa, Teutônia e Três de Maio (2). Com o investimento, a empresa chegará a R$ 1 bilhão aplicados no RS, em 10 anos.

A reforma na estrutura da Lactalis permitirá um crescimento no volume de produtos, de 304 mil toneladas em 2024 para 453 mil toneladas em 2028. O maior incremento será na produção de queijo. Serão 70% a mais, saindo das atuais 58 mil toneladas para 100 mil toneladas. Para isso, será necessário ampliar a captação de 900 milhões de litros por ano para 1,3 bilhão.

O anúncio do aporte vem em um momento em que a atividade leiteira mingua nas propriedades. Levantamento da Emater-RS sobre o setor mostra que o número de produtores no RS caiu 12,3% em dois anos.

Conforme o CEO da Lactalis, Roosevelt Júnior, explicou que o investimento não representa necessariamente um incremento no número de parceiros, em torno de 5 mil no Estado. A busca é por produtividade e qualidade nos tambos.

“Para aumentar a captação, o nosso grande ponto é a melhoria da produtividade nas fazendas. No nosso programa de aprimoramento, visitamos mais de 700 propriedades no Estado. E o nosso único objetivo é melhorar a produtividade. Neste ano estamos crescendo mais de 17% a produtividade por fazenda. Isso faz com que eu receba mais leite, que a propriedade também seja melhor remunerada, porque eu tenho um ganho de escala em cada propriedade”, afirmou o executivo.

O objetivo é também fazer com que o negócio do produtor seja rentável. Roosevelt alertou que o produtor precisa aprender a "fazer a conta" para entender se é viável produzir. "Não adianta ele produzir um litro de leite a R$ 3, se vai vender a R$ 2,50. Precisamos aproximar o desempenho alcançado no Uruguai. Aqui, o custo de produção é de 20% a 25% maior. O que buscamos é essa melhora na produtividade com qualidade”, completou o CEO da Lactalis.

O governador Eduardo Leite classificou o movimento da multinacional uma “renovação de confiança” no Rio Grande do Sul.

“Depois do que nós sofremos, dos desafios que nós tivemos, é especialmente importante para todos nós essa renovação de confiança. A gente tem dialogado muito com o setor de laticínios para poder criar as melhores condições também de competitividade, de produtividade. E a gente vai estar ao lado para garantir que essa experiência desses investimentos sejam também exitosas para a Lactalis, como foram os investimentos todos que tiveram no nosso Estado".