Uniodonto RS busca expansão no mercado corporativo

A Federação das Uniodontos do Rio Grande do Sul, que reúne cooperativas de dentistas em diferentes regiões do Estado, tem intensificado sua atuação como operadora de saúde bucal e aposta em um reposicionamento estratégico para ampliar a presença no mercado corporativo. A instituição, que faz parte do sistema Uniodonto brasileiro, já está presente em áreas como o Vale do Caí, Passo Fundo e Serra, e pretende expandir ainda mais sua rede de atendimento.

Com mais de 3 milhões de beneficiários em todo o País e cerca de 1,2 mil dentistas cooperados somente no Rio Grande do Sul, a Uniodonto busca oferecer soluções de saúde bucal a empresas que desejam agregar qualidade de vida aos seus colaboradores. Segundo o assessor estratégico de marketing e comunicação da instituição, Gerson Silva, o objetivo é apresentar um portfólio de benefícios que garanta “o melhor sorriso” aos trabalhadores gaúchos, dentro da lógica do sistema cooperativista.

A estratégia passa pela valorização do modelo de cooperativa, que coloca os dentistas como protagonistas e, ao mesmo tempo, amplia o acesso da população a serviços odontológicos de qualidade. “O nosso propósito é crescer cada vez mais nesse mercado, levando uma solução baseada na cooperação e no atendimento humanizado”, destacou Silva. Além de fortalecer sua presença regional, a Federação também está investindo em iniciativas de comunicação e em parcerias institucionais para reforçar sua marca.

Nesta quinta-feira, Silva falou dos planos da Federação na Casa do JC na Expointer, acompanhado da gerente administrativa Maria Mercedes e da gestora comercial da entidade, Cíntia Heylmann. Na ocasião, o grupo foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.